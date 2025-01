El Leganés reacciona a tiempo en Almería

El Leganés logró la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Reyal derrotar a domicilio al Almería (2-3) al imponer el acierto en momentos puntuales, aunque sufriendo porque los locales se mostraron superiores durante casi todo el partido.

Pasada la primera media hora de dominio andaluz, en el 33, el Leganés, en la primera que tuvo, se adelantó con un golazo de Altimira, pero el equipo indálico no dejó de insistir y logró empatar por medio de Luis Suárez, que puso las tablas cinco minutos después.

La segunda parte fue manejada por el Almería, con llegadas y ocasiones de gol. La primera, en el 51, puso a los rojiblancos mandando en el marcador con el gol de Lázaro Vinicius, pero el Leganés, pese a no dominar el balón, sí que supo gestionar el tramo final, sobre todo tras el gol de penalti de Miguel, en el 75.

El Almería se tiró arriba, no cerró en defensa y el cuadro de Borja Jiménez marcó el 2-3 tras una gran jugada de Juan Cruz y el remate certero de Diego García.

El partido comenzó con el Almería teniendo más balón. Incluso Arnau Puigmal marcó, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Poco a poco el Leganés fue tomando peso, tras una fase en la que buscó la velocidad tras robo. El Almería tuvo opciones con Lázaro, en el 8, y Juan Soriano lo evitó, dando pie a una fase de control ‘pepinero’, que tuvo opciones con Brasanac y Cissé. Sin embargo, fue Altimira el que marcó tras recoger un rechace a disparo de Brasanac.

El gol no afectó al Almería, que continuó con su propuesta, con respuesta indálica en el 38, en una acción de entendimiento entre Luis Suárez y Arribas, en la que el madrileño tocó de tacón para que el cafetero consiguiera las tablas. En el 40, estuvo cerca de hacer el de la remontada, tras marcharse de Tapia y su disparo al primer palo lo despejó Juan Soriano.

La segunda parte comenzó de un modo diferente. El Leganés no encontró espacios, el Almería sí, con fútbol coral, tocando balón ante un equipo pepinero que sólo pudo correr tras el balón. En el 51, un balón medido de Gonzalo Melero desde propio campo lo aprovechó Pubill, con la ayuda de Puigmal que se llevó a su marcador, para que el lateral diestro la pusiera al primer palo por donde Lázaro, de tacón, batió a Juan Soriano.

El Almería no desechó la posibilidad de hacer el partido más cómodo buscando el gol, con llegadas ante un Leganés que comenzó a tener balón, pero no cuajó el último pase. Sí que lo encontró en el 75, con un balón filtrado al área que lo cogió Raba y Pubill, que no lo vio, trató de sacar el balón y golpeó al jugador leganense. El penalti lo transformó Miguel para poner las tablas y tener un gesto interpretado como provocación por la grada a la que iba dirigido.

Los locales parecían no querer ir a la prórroga y cambiaron efectivos de ataque. Luis Suárez, tras otro balón desde la derecha de Pubill, habilitó a Melamed para que marcara, pero la jugada fue anulada, por fuera de juego. Tras otra intentona de Luis Suárez, la contra sentenció al Almería para marcar el 2-3, en una acción por banda de Juan Cruz que Diego García transformó, en el 86, para firmar el pase leganense a cuartos de final, con el Almería salilendo con la cabeza alta.