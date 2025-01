Miquel Bestard, tras ser citado como investigado por apropiación indebida: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Miquel Bestard dio la cara este martes después de conocer por los medios de comunicación que está citado como investigado por apropiación indebida por la Audiencia Nacional. El mallorquín recalcó una y otra vez "no saber nada de nada" de que tenga que declarar el 28 de enero.

El que fuera presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) entre 2004 y 2022 se mostró en todo momento "muy tranquilo" y dijo no tener conocimiento de estar investigado por parte del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge por el caso Soule. "Creo que es un tema relacionado con la Mutualidad Balear, pero no sé qué decir. No puedo contestarte a nada al no saber exactamente qué quiere de mí. Al saberlo o tras declarar sin problemas daré todas las explicaciones oportunas", indicó el bunyolí a este diario.

Los hechos investigados por la Audiencia se remontan al año 2017 cuando se iniciaron las pesquisas en diferentes federaciones territoriales a raíz del caso Soule. Presuntamente médicos y aseguradoras se enriquecieron supuestamente alterando los contratos que esas empresas firmaron con las federaciones territoriales. "La Mutualidad era una empresa aparte de la federación, los clubes pagaban a ella sus cuotas desde que yo entré como presidente. Pero repito, no tengo ni idea de nada, eso es lo que puedo decir. No es agradable ver los titulares de la prensa con mi nombre. Confío y espero que todo se aclare, tengo la conciencia muy tranquila", finalizó Miquel Bestard, que en breve será operado de una de sus rodillas por lo que podría no acudir, al menos físicamente, a declarar.