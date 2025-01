L'opinió de J.M.Arbucias: El Palmer Basket, una mica més líder

Sens dubte era el partit de la jornada, la primera de la segona volta. Segon contra primer i ambdós empatats a victòries i a derrotes. Per cert, pocs analistes pensaven que el Llíria, nouvingut a la categoria i que mantingué el gruix de jugadors de la temporada passada a EBA, lluitaria en aquests moments per assolir la capçalera de la taula classificatòria.

El Palmer aconseguí una important victòria (66-69), i ara és una mica més líder. Si ens fixem exclusivament en el fet numèric del triomf, és indubtable que hi hagué motius per tornar de València amb molta satisfacció. Ara bé, el desenvolupament de l’encontre va deixar un vel d’inquietud i d’un relatiu desassossec. Això no és nou. El Palmer no jugà malament, però després d’un segon període extraordinari (11-28), amb una sòlida defensa, amb un aprofitament magistral de les accions de bloc directe – defensades amb poca agressivitat per part dels llirians – i amb només quatre pèrdues de pilota, arribà a guanyar de vint al tercer quart i, quan semblava que tornaria a l’illa amb una nova i a més a més clara victòria, deixà que el rival retallés i arribés, després d’un darrer quart notable (23-14), amb possibilitats reals de triomf.

Quan els immobiliaris guanyaven de vint, Marco Justo optà per fer jugar la segona unitat i, si bé és cert que en altres ocasions el seu rendiment ha estat elogiable, dissabte en aquest moment del matx no tingué el seu millor dia i els valencians iniciaren la remuntada. Quan el tècnic canari retornà a la pista els titulars, l’equip, immers en una mala dinàmica, seguí costa avall i els nervis i els finals atziacs dels partits viscuts contra el Sant Antoni i contra el Fibwi, afloraren i es visqué un final emocionant, impensable minuts abans.

Fou en aquests instants quan s’evidencià una vegada més la importància dels tirs de personal. Quan faltava un minut, amb el marcador 63-65, el local Salomon errà els dos. En canvi, el màxim anotador de l’encontre, el jugador nord-americà del conjunt mallorquí, Charles Easley, fitxat en part per solucionar situacions com aquesta, convertí els quatre que llançà i la victòria quedà dins la motxilla de la formació turquesa i la seva condició de líder es consolidà una mica més, malgrat les disset pèrdues de pilota. Això sí, amb alguna ombra.

