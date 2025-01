El Andratx cede en Cornellà ante un rival directo

El Andratx ha cedido ante un rival directo, el Cornellà (2-1) en un partido en el que los mallorquines no han tenido opciones a sumar algún punto. El triunfo permite a los catalanes adelantar en la tabla a los ‘gallos’, con ambos equipos metidos en plazas de descenso en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Desde el inicio ha dominado el encuentro el Cornellà, haciendo valer su condición de local. Pese a tener el control del juego, no ha tenido ocasiones claras ante el buen trabajo defensivo del Andratx. A la media hora, Pujol ha adelantado a los catalanes al aprovchar un rechace de Elías.

Empate dos minutos después

La alegría le ha durado poco al Cornellà, que ha visto cómo Isma empataba dos minutos después en la primera ocasión clara que ha tenido el Andratx.

Tras el descanso no ha variado en exceso el decorado, con el once barcelonés llevando el mando del partido. En esta ocasión, el Cornellà encontró pronto la forma de batir a Elías y encaminó el triunfo gracias a unna volea de Forcén en el interior del área (m.52). Los cambios de José Contreras no surtieron el efecto deseado. De hecho, el palo y Elías evitaron que el Andratx encajara una derrota más abultada.