José Ángel Pinedo: «Llevo toda mi vida con ayudas escasas y sin patrocinadores»

José Ángel Pinedo (Palma, 30 de julio de 1990) conquistó el Campeonato de España de peso (7.260 gramos) en los Nacionales bajo techo con un lanzamiento de 20’06 metros, que es la mejor marca del año y la sexta mejor española de la historia. Tener un lanzador de estas dimensiones en un atletismo como el balear era una quimera hace años.

¿Cómo se inició en el atletismo?

A los 13 años, como la mayoría de chicos a esa edad, probando diferentes disciplinas del atletismo. Y después participé en Campeonatos de España de categorías menores en pruebas de lanzamientos y pruebas combinadas.

¿Cuándo empezó a decantarse por los lanzamientos?

A los 15 años, empecé con las diferentes disciplinas de lanzamiento. Me proclamé campeón de España de peso, disco y martillo, lo que me llevó a asistir a campeonatos internacionales como Mundiales, Europeos, los Juegos del Mediterráneo y la conocida FOJE (Festival Olímpico de la Juventud Europea), en donde me clasifiqué octavo en lanzamiento de peso.

José Ángel Pinedo, en la pista del Príncipes de España en 2007 / Ponç Bover

¿Fue cuando decidió centrarse en el peso?

Con el paso de los años vieron que despuntaba en la prueba de lanzamiento de peso y pasé por varias etapas, hasta cambiar de técnica lineal a la técnica de rotación, que es la que estoy usando actualmente con J.J. Vellibre de entrenador.

Durante su trayectoria ha tenido una gran evolución y logrado muchas marcas.

Actualmente llevo casi 20 años lanzando y he conseguido varios récords baleares de diferentes disciplinas y categorías. Y cuento con el récord absoluto en lanzamiento de peso y de martillo. Este año conseguí establecer un nuevo récord de Balears en la prueba de peso en el Campeonato de España absoluto, en donde me proclamé campeón por primera vez. La marca que realicé en el Nacional fue de 20’06, que es el mayor registro conseguido por un atleta de Balears.

Esos 20,06 metros son además el mejor lanzamiento del año.

Sí, es una marca que me coloca también como el sexto español de todos los tiempos.

José Ángel Pinedo posa junto a su entrenador J.J. Vellibre tras ganar el oro en Ourense / Pegasus

Y le permitió ser internacional de nuevo.

La marca y haber quedado campeón de España absoluto me dieron el pase directo a la Copa de Europa de Lanzamientos que se celebró en Leiria (Portugal) en marzo. Fui tercero en la serie B, contribuyendo a lograr la medalla de bronce para el equipo español.

Después del oro en el Campeonato de España y superar los 20 metros, ¿cual es su próxima meta?

Mi objetivo es volver a ser internacional y poder representar a España en grandes encuentros internacionales. Y volver a pasar de los 20 metros en más ocasiones, por supuesto. Y tener así oportunidades de competir en campeonatos de gran nivel.

Es un atleta de alto nivel. ¿Cómo está en cuanto a ayudas y subvenciones?

Llevo toda mi vida sin patrocinadores y con escasas ayudas. No he tenido nunca un patrocinador fuerte que me apoyara con el fin de dedicarme al 100 por 100 al deporte. Percibo anualmente una cantidad del Consell como deportista, que apenas llega para sufragar los gastos que tengo anualmente en fisioterapia y suplementación.

Pinedo, durante un campeonato en Son Castelló / Ponç Bover

Desde hace unos años, compagina su carrera como atleta de alto nivel gestiona un club de atletismo. No es algo que se vea habitualmente.

En 2020 decidí iniciar un nuevo proyecto relacionado con mi carrera deportiva y nació el Pegasus Athletic Club, con sede en el municipio de Calvià. El proyecto está basado en la formación de atletas desde la fase de iniciación hasta la fase de competición.

¿Y cómo le ha ido en estos cuatro años como presidente del Pegasus?

El club sigue en fase de crecimiento, aunque ya tenemos a los equipos femenino y masculino de categoría absoluta en la Liga de Segunda División Nacional. Y contamos en la plantilla con atletas de nivel autonómico, nacional e internacional. Por ejemplo, con nosotros está el atleta paralímpico de categoría T11 Joan Munar, quien consiguió este pasado verano en París un bronce enlos Juegos Paralímpicos en salto de longitud.

Vellibre: «¿Llegar a los 21 metros? Creo que sí» José Ángel Pinedo comenzó en el colegio de la Milagrosa, en Can Capas, de la mano de Josema Ballesteros. «Vino atraído por sus amigos y desde el primer momento vi que tenía algo especial. Destacaba en todo. En 2005, en el Campeonato de España por federaciones autonómicas, fue el ganador en martillo con un lanzamiento de 51’89 metros. Se impuso al que hoy es el actual recordman español absoluto, Javier Cienfuegos», recuerda su primer técnico. «En el Amistat estuvo de 2003 a 2006», añade Ballesteros, que agrega: «A los 15 años ya sabía que lo suyo deportivamente era el atletismo y se puso en manos del lanzador y entrenador de lanzamientos José Juan Vellibre. Juntos han llegado a conseguir el campeonato de España bajo techo en Ourense». «Fue en el año 2007 cuando empecé a entrenar con él», rememora Vellibre. «Vi que era muy explosivo al final, técnicamente tenía condiciones y podía mejorar. Aunque también tenía opciones para despuntar en disco y en martillo, optamos por el peso, que por su explosividad final se le daba mejor», afirma. «La progresión en lanzamiento lineal llegó a su punto máximo y se optó por la rotación, que es la técnica actual de los grandes lanzadores. Y no nos ha ido mal, hemos llegado hasta esta marca de 20’06», explica su entrenador, que señala sobre si es posible llegar a los 21 metros: «No puedo decir ni sí ni no, pero con un buen entrenamiento y si le respetan las lesiones creo que sí». Una afirmación que pone en evidencia que Pinedo podría haber logrado antes el título nacional de haber estado becado en un Centro de Alto Rendimiento y no tener que compaginar sus jornadas como dirigente y entrenador con la competición al más alto nivel.

