Rafael Louzán despide a Pep Sansó de la Escuela de Entrenadores

La elección de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está causando estragos en el organigrama de la institución y en el personal de Las Rozas. El gallego ha aterrizado con el bisturí en la mano y en los últimos días se han producido varios despidos. El último ha sido el del mallorquín Pep Sansó, que según ha informado Relevo, ha sido cesado como director de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol.

Sansó, que dimitió como presidente de la Federación Balear de Fútbol este año –asumió el cargo en julio de 2022 tras la dimisión de Miquel Bestard– y renunció a presentarse para un nuevo mandato con el objetivo de centrarse en sus funciones como director de la escuela de entrenadores, es el primer damnificado del fútbol balear después de que Jordi Horrach, ahora presidente de la FFIB, no diera su apoyo a Rafael Louzán como candidato a la presidencia de la RFEF.

Vocal de la junta directiva de la RFEF

La salida de Pep Sansó de la RFEF es un 'daño colateral' importante para el fútbol balear y para la FFIB en particular. No en vano, Sansó era vocal de la RFEF en la etapa de Luis Rubiales y presidente de la Comisión de Formación de la RFEF, además de director de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. En principio, el mallorquín, de 56 años, se mantiene en el resto de cargos que ostenta: miembro del Panel Jira de UEFA, miembro de la Comisión de Expertos Títulos Extranjeros no Universitarios del Consejo Superior de Deportes (CSD) y miembro de la Comisión de Formación de Estudios y Publicaciones del Comité Olímpico Español (COE).

En la otra cara de la moneda está Miquel Àngel Nadal, quien forma parte de la nueva junta directiva de la Federación Española.