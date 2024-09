Nadal: «No puedo convivir pensando en la retirada»

La temporada número diecinueve de ‘El Hormiguero’ en Antena 3 arrancó con Rafa Nadal. El tenista de Manacor habló de cómo vivió su participación en los recientes Juegos Olímpicos donde recibió el clamor de todo París, al ser uno de los portadores de la antorcha olímpica, además de referirse a su futuro como profesional. El presentador Pablo Motos le consultó al mallorquín por su renuncia al US Open anunciada en redes sociales hace un par de semanas. «A día de hoy es más simple que antes. Estoy en una época distinta de lo que estaba hace años. He venido de un proceso largo, de muchos problemas físicos, incluida una operación importante de cadera. Me había marcado esta temporada como objetivo hasta los Olímpicos. Una vez terminado, ya era cuestión de ver cómo me sentía. Era una decisión que tenía ya tomada, pero siempre esperas al final, no sea que cambies de opinión», explicó Nadal.

También habló sobre su futuro inmediato. «No puedo convivir pensando en la retirada. Lo que he hecho durante todo este tiempo es darme un margen, la oportunidad de disfrutar el tenis después de estar tanto tiempo fuera. Siempre digo lo mismo: al final dejarme mi tiempo y dejarme tomar mi decisión cuando la tenga clara. Os lo voy a decir cuando lo sepa. No me metáis cada día la retirada en cada rueda de prensa porque al final me terminaré creyendo que me tengo que ir», dijo entre risas.

Al respecto de la dupla ‘Nadalcaraz’ en París, donde cayó junto a Carlos, Rafa ve muy claro por qué no logró la medalla. «Al final no jugamos nunca. Cuando juegas con gente que está acostumbrada a jugar cada semana lo mismo, aunque sea el mismo deporte, los movimientos y cómo moverte... ellos lo tienen automatizado. Nosotros tenemos que intentar hacerlo bien, de lo que el nuestro juego. Así como perdimos también es muy aleatorio, se podría haber ganado. En el dobles las cosas cambian muy rápido. Sabíamos que había que jugar con una energía muy grande, lo intentamos todo y no fue suficiente», puntualizó.

De París recordó el momento con la antorcha olímpica en la inauguración: «Primero, agradecimiento a París por haberme dado este momento. Regalarme algo que es para el resto de tu vida, aparte en el momento y lugar que fue. Había unas escaleras para subir y luego el escenario donde Zidane me pasó la antorcha. Estaba emocionado. Disfrutando del momento y apreciando, que es algo único y no vuelve».

Sobre el doble positivo de Jannik Sinner y su absolución tan rápida, algo que despertó controversia en el circuito, el balear fue claro: «Creo en la buena fe de la gente. Conozco a Sinner y no creo que se haya querido dopar. Si no le han sancionado, es porque los jueces han visto de una manera muy clara en que no era sancionable. No creo que porque fuese Sinner lo hayan hecho distinto. La justicia es la justicia, y no pienso que nos tenga que gustar solo cuando se resuelve de la forma en la que nosotros pensamos».