Duje Ajdukovic logra el sexto Challenger Rafa Nadal Academy

Duje Ajdukovic se ha proclamado campeón de la sexta edición del Rafa Nadal Open by Movistar, torneo del ATP Challenger Tour que ha celebrado su sexta edición esta semana en la Rafa Nadal Academy by Movistar. En una dura batalla por el título, y ante una pista central abarrotada, el jugador croata se impuso a Matteo Gigante en un duelo en el que tuvo que dar la vuelta al marcador (4-6, 6-3, 6-4).

El jugador croata, que esta semana ya había dejado por el camino a nombres tan importantes como Marin Cilic en Manacor, se consagra como uno de los nombres a tener en cuenta en el circuito en los próximos meses. “Es verdad que estamos jugando un torneo Challenger, pero por la organización, parece como si hubiésemos jugado un evento ATP”, afirmó el croata tras recibir el trofeo de campeón de manos de Carmen Sánchez de Medina, jefa de patrocinios de Telefónica.

Momento en el que Ajdukovic levanta el trofeo de campeón en la Rafa Nadal Academy. / Rafa Nadal Academy

El torneo, que ya se ha consolidado como uno de los referentes del circuito, contó durante la semana con la presencia del propio Rafa Nadal, que se ha mostrado muy orgulloso del éxito del evento: “La verdad es que estoy muy contento. Durante estos años han ido pasando tenistas increíbles por aquí como Andy Murray o Marin Cilic así como otros grandes jugadores. Como organizadores, tener la capacidad de organizar un Challenger aquí en la academia creo que ya es un paso adelante importante y es una gran satisfacción que los jugadores se vayan muy contentos y agradecidos. Creo que desde el primer año la gente ha respondido muy bien y ver la pista con una entrada muy buena demuestra que el evento va teniendo éxito a nivel social gracias también a todas las actividades que se organizan alrededor del torneo. Y bueno, creo que a todos los que estamos aquí y formamos parte de la academia nos hace ilusión porque es el torneo en el que recibimos a los mejores jugadores y la realidad que intentamos estar a la altura. Y por lo que parece, los jugadores se van contentos, y esto es muy importante para nosotros y nos da energía e ilusión para seguir creciendo”.

La pista se llenó para la final en la Rafa Nadal Academy. / Rafa Nadal Academy

En la final también estuvo presente Miguel Diaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, que felicitó a la Rafa Nadal Academy by Movistar por la organización de un torneo por el que han pasado más de 8.000 aficionados a lo largo de la semana.

Joan Suasi, director del Rafa Nadal Open by Movistar, llevó a cabo un balance muy positivo de la semana: “Hemos recibido un feedback espectacular por parte de los jugadores. Lo que nos dicen es que en muy poquitos torneos del circuito tienen tantas facilidades y comodidades como en este. Para ellos tener en la misma ubicación la habitación, restaurantes, gimnasio, spa, pistas para entrenar, servicios médicos, hacen que no tengan que desplazarse y poder estar centrados en la competición. Y creo que la presencia de Rafa también ha sido muy bonita tanto para los jugadores como para los sponsors y aficionados, que pudieron compartir un rato con él. A pesar del éxito, nuestro objetivo es seguir mejorando y creciendo cada año para que el Rafa Nadal Open by Movistar sea una referencia”.

Duje Ajdukovic inscribe su nombre en un palmarés en el que ya figuraban el australiano Bernard Tomic (2018), el finés Emil Ruusuvuori (2019), el eslovaco Luckas Lacko (2021), el italiano Luca Nardi (2022) y el serbio Hamad Medjedovic (2023).