Una regata Gran Día de la Vela-Bufete Frau llena de vida

El Club Nàutic s’Arenal (CNA) acogió este sábado la jornada más intensa y cargada de actividades de este Gran Día de la Vela - Bufete Frau, que desarrolla este año una edición con gran significado histórico al celebrar el sexagésimo aniversario de su regata más longeva y venerable.

En lo deportivo, en esta tercera y penúltima jornada, las condiciones meteorológicas que se pronosticaban obligaron a realizar cambios en la agenda de la programación de este sábado. Pese a los partes, la jornada de ayer ofreció intensidad de viento, que apareció a las 13 horas, marcando puntas por encima de los 20 nudos de sur, aunque bastante rolón, que fue cayendo hasta los 12 nudos a las 18h. Ello facilitó que los tres comités de regatas que se dieron cita en la bahía de Palma pudieran montar 4 campos de regatas.

La navegación tradicional tuvo su protagonismo en el encuentro, ya que el primero de los campos en arrancar con la agenda planteada fue el de vela latina, quien aportó mucho color con la asistencia de una nutrida flota de embarcaciones clásicas que, si a los pocos segundos de dar inicio la regata, el viento les dejaba en una encalmada total, a los pocos minutos se pudo disfrutar de una regata con buen viento y en un recorrido que ofreció muchas posibilidades a las ocho embarcaciones que se dieron cita en la competición.

Las embarcaciones más clásicas también tuvieron su regata / Bernardí Bibiloni

Cuatro mangas

En cuanto a la competición de vela ligera, las condiciones meteorológicas solo permitieron realizar dos pruebas de cada grupo de Optimist, una manga para los grupos oro y plata de la clase ILCA 6 y, lamentablemente, ninguna para los ILCA 4. En ILCA 6, destacó la máxima rivalidad entre Marga Perelló (CNR) y Aina Garau (CNA). Perelló, pese a haber realizado ayer, sin duda, una de sus peores regatas, pudieron aprovechar la ronda de descartes y sigue en primera posición, justo delante de Aina Garau, quien se marcó un triunfo en la única regata realizada.

En 420, destaca Finn Dicke, a quien se pudo ver a primera hora nadando en la XXI Travesía Sa Milla CNA - Cala Blava, ganó la regata disputada junto a Marisa Alexandra Vicenç, que por el momento son segundos en la general, detrás de los hermanos Montoya. Los regatistas del CNA copan por tanto los primeros puestos de esta clase por el momento.

Momento de la salida de la XXI Travesía Sa Milla CNA-Cala Blava / Bernardí Bibiloni

En esta jornada, tal y como estaba previsto, la golondrina de Sa Calma Boats, patrocinador plata del evento, con capacidad para un centenar de personas, hizo una salida con los padres de los deportistas interesados, para disfrutar de las regatas en el agua. Tanto el jueves, como el viernes, la embarcación encargada de ello fue el llaüt clásico ‘Alzina’, que hoy domingo volverá a zarpar con algunos padres de regatistas para presenciar este magnífico espectáculo, protagonizado por más de 450 embarcaciones que se dan cita en la zona este de la Bahía de Palma en los dos campos de regatas establecidos por la organización. Casi 500 regatistas se reparten conformando la flota de Optimist, 420 y las clases de ILCA 4 e ILCA 6.

Vertiente social

También la vertiente más social de la vela tuvo su momento, con una regata para la clase Crucero ORC de la que el ‘Micanga’ fue el ganador, seguido de ‘Mestral fast’ y ‘Brainstorm’ cerrando el podio. De esta manera, la vela, en todas sus formas, es la protagonista de este evento. Tampoco faltaron los monotipos en esta jornada, con la competición de los B One que ofrece el CNA a sus socios e interesados. Nano Barceló, quien en 2006 fue unos de los motores que impulsaron esta regata ‘Gran día de la Vela’, no faltó en apoyo a la participación y su tripulación se hizo con la victoria en la única prueba disputada de la clase B One.

El Gran Día de la Vela - Bufete Frau es la regata más longeva del CNA y en esta edición tiene una dimensión histórica al celebrar su 60 aniversario. El encuentro reúne a deportistas de primer nivel del panorama náutico, en representación de decenas de clubes náuticos de toda España. En total, están compitiendo estos días en el CNA unos 600 regatistas locales y nacionales procedentes de nueve comunidades autónomas.