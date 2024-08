José Contreras: «La ilusión es máxima, pero nos toca reinventarnos otra vez»

El Andratx inicia este sábado (a partir de las 16:00 horas, frente al Cornellà) su tercera andadura en la Segunda RFEF, segunda consecutiva y tercera en esta exigente categoría. Al frente del equipo sigue estando el entrenador José Contreras, quien sumará su séptima temporada en el banquillo. El entrenador, que tiene las ideas claras y que está haciendo múltiples labores en el club, se muestra «muy ilusionado», aunque apunta que «vamos a tener que reinventarnos, sí o sí» y que la categoría es «muy dura, física y exigente».

Un Andratx que apenas ha podido ejercitarse en su campo, Sa Plana, ya que está en obras y lo ha tenido que hacer en el complejo deportivo del Ágora Portals (Calvià) y en Can Valero (Palma), donde jugará sus primeros partidos.

«La temporada se presenta muy bien, eso sí, con muchas caras nuevas, pero es lo que nos ha tocado. Cada año nos tenemos que reinventar y este año no será diferente. Lo primordial es que se adapten enseguida, de manera que podamos competir cuanto antes en cada partido como hemos hecho siempre», señaló el preparador, que añadió: «Dieciséis caras nuevas son muchas pero, repito, estamos acostumbrados, irá bien. En pretemporada hemos tenido algunas dudas ya que los chicos se tienen que adaptar a lo que yo quiero y es verdad que las sensaciones de los dos últimos partidos fueron muy buenas. Vamos a intentar ser un equipo reconocible ya desde el primer partido de Liga».

«Cada domingo es muy difícil ganar y en campo ajeno casi un milagro hacerlo»

El exjugador del Atlético Baleares, Constància y Binissalem, entre otros, define la categoría como «muy difícil ya que cualquier equipo puede ganar a cualquiera». «Es así. Es muy importante hacerte fuerte en casa, ser un equipo que regale poco, con las ideas claras y así, como el año pasado, ya tenemos una garantía. Luego hay otros factores que tú no puedes controlar, pero nosotros tenemos claro que iremos en la misma línea que hemos ido en los últimos años e intentar ser nosotros, que es lo primordial», comenta.

José Contreras, en el banquillo del campo de Can Valero / J. Vallés

El Andratx empieza a ser un fijo en la Segunda RFEF, una tarea nada fácil, como reconoce Contreras: «Sinceramente, la temporada pasada pensaba que con la campaña que hicimos conservaríamos a los jugadores. Pero al hacer un buen torneo ha hecho que vengan equipos más potentes económicamente que nosotros y que se los lleven –han salido futbolistas importantes como Gerardo Bonet, Adrián Garrido o Castedo–. La verdad es que para nosotros esto es un orgullo. No queda otra que trabajar con jugadores que no han jugado en la Segunda RFEF y que ahora tienen una ocasión inmejorable como escaparate para demostrar su valía».

En la entrevista, el técnico repite varias veces el término reinventarse. «Muchos no han jugado en esta categoría y hay un salto muy importante de la Tercera a la Segunda. Es mi trabajo que se adapten lo más rápido posible y así sacar el máximo número de puntos posibles para, no hay que olvidarlo, lograr el objetivo de salvarnos; que no hay otro», afirma.

En la presente edición está el aliciente de contar en el grupo con el Atlético Baleares y Mallorca B. «Nosotros no hemos tenido aún la oportunidad en las temporadas que hemos jugado en Segunda RFEF de disputar ningún derbi ya que éramos el único equipo de Mallorca. Este año será bonito jugar contra ellos y que nuestra afición pueda seguirnos fuera de casa sin coger un avión», asevera.

«El objetivo es lograr la permanencia y que luego no se nos vayan tantos jugadores, para tener un verano más tranquilo»

En cuanto a los favoritos, Contreras manifiesta: «Por el desembolso que ha hecho, el Atlético Baleares es uno de los candidatos al ascenso. Luego estarían el Sabadell, Badalona, Cornellà, que acaba de bajar. Y luego están los filiales, que siempre son una sorpresa. No obstante, tengo claro que aquí no hay rival fácil. Cada domingo es muy difícil ganar y en campo ajeno casi un milagro hacerlo. Pero bueno, tenemos un año más de experiencia y el objetivo es lograr la permanencia y que luego no se nos vayan tantos jugadores, para tener un verano más tranquilo; que este ha sido tremendo y caótico, ya que formar una plantilla casi nueva ha sido muy laborioso».

José Contreras posa con la plantilla del Andratx / J. Vallés

La categoría la define como «totalmente física y directa». «No hay ningún equipo que con un juego combinativo te cree problemas. Hemos visto claros ejemplos de conjuntos como La Nucía el año pasado que practicaba un juego así y quedó último. Hay que adaptarse a la categoría y al campo al que vas. Es un grupo de mucho duelo y sus jugadores son verdaderos atletas. Cada partido es una guerra, es muy duro», explica.

Esta será la séptima temporada de Contreras en el Andratx, en las que suele realizar grandes primeras vueltas de Liga. «Sí, porque nosotros no tenemos el potencial que tienen otros conjuntos que en el mercado de invierno fichan a cinco o seis jugadores. Para plantillas humildes como nosotros la segunda parte de la competición se nos hace cuesta arriba, la verdad. Pero en el fútbol no hay matemática. En la campaña pasada en la primera vuelta, en casa muy bien y fuera nada de nada; y tras el ecuador se giró ya que en casa nos costó un horror y fuera empezamos a puntuar sin una explicación».

🔵🟡🚨FICHAJE:



LÁZARO HERNÁNDEZ (LALO)



Jugador procedente del Racing Cartagena Mar Menor, y que con 24 años dispone de experiencia en la categoría.



Ilusión y ganas para el equipo.



🐓Bienvenido gallo!#AnamAPerMés#VamosGallos#CEA pic.twitter.com/c6O4q33OlW — C.E. Andratx (@ce_andratx) August 30, 2024

