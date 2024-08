Antonelli ficha con Mercedes para 2025

Ya es oficial. Andrea Kimi Antonelli correrá con Mercedes a partir de 2025, como compañero de equipo de George Russell. El joven italiano llega procedente de la F2 para suceder a Lewis Hamilton.

Toto Wolff había apostado por él como sustituto del siete veces campeón del Mundo de F1, y solo faltaba que la escudería lo hiciese oficial. El piloto inglés se unirá a Ferrari una vez termine la temporada y quedaba una silla disponible en Mercedes.

Ya hizo su debut - un día después de cumplir 18 años, por cierto - en la víspera del Gran Premio de Italia, en los Libres 1 en Monza. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, ya que se estrelló a gran velocidad con el monoplaza W15 de en la curva Parabólica.

El de Bolonia ha tenido una carrera envidiable en las categorías inferiores, escalando rápidamente. Tras ganar los títulos ADAC y F4 italiana en 2022 y el Campeonato de Europa de Fórmula Regional en 2023, el junior de Mercedes se saltó la F3 y entró en la F2 con PREMA esta temporada.

Ha ganado dos carreras y actualmente es sexto en el campeonato. El piloto de 18 años ha compaginado su participación en la F2 con un programa de pruebas con la antigua F1 de Mercedes. "Es una sensación increíble que me hayan anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025", afirmó feliz.

"Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era pequeño; quiero agradecer al equipo el apoyo que me han dado en mi carrera hasta ahora y la fe que han mostrado en mí. Aún estoy aprendiendo mucho, pero me siento preparado para esta oportunidad. Me centraré en mejorar y ofrecer los mejores resultados posibles al equipo", continuó.

Toto Wolff habló de su incorporación al equipo: "Nuestra alineación de pilotos de 2025 combina experiencia, talento, juventud y velocidad. Estamos entusiasmados con lo que George y Kimi aportan al equipo como pilotos individuales, pero también como compañeros".

La escudería alemana presentó a Antonelli en su cuenta de 'X', quien mandó un mensaje a todos los seguidores de Fórmula 1 junto al que será su compañero, George Russell. "Muy emocionado de dar la bienvenida a Kimi al equipo", arrancaba el inglés. "Con muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Es un sueño hecho realidad. Gracias a Mercedes y a todo aquel que lo hizo posible", declaró el joven italiano.