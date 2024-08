El Andratx abre la temporada con un empate en casa ante el Cornellà

El Andratx ha abierto la temporada con un empate sin goles frente al Cornellà, en partido que se ha disputado en el campo de Can Valero al estar en obras el municipal de Sa Plana.

Duelo inédito entre Andratx y Cornellà, dos equipos con retos muy distintos en este Grupo III de Segunda RFEF. Mientras los mallorquines aspiran a mantener la categoría, los catalanes tienen el ascenso como principal objetivo.

El encuentro no ha ofrecido demasiadas cosas y ambos equipos han mostrado carencias en su juego, básicamente porque las dos plantillas han sufrido una profunda reestructuración este verano. Si en el Andratx solo repetían en el once tres jugadores con respecto a la campaña pasada, en el Cornellà solo lo hacían Rubén Miño y Vilaplana (de hecho, son los únicos que han renovado).

El Andratx de José Contreras ha podido adelantarse en el marcador nada más iniciado el partido, en un córner. Ha sido la mejor y única ocasión de un primer periodo con poco fútbol y mucha pelea.

La segunda parte, tambié igualada

En la segunda parte no varió en exceso el partido, aunque el Cornellà dio un pequeño paso hacia adelante. Aun así, no ha pasado por apuros un once andritxol que ha tenido al portero Elías Ramírez casi como un espectador más y que con el paso delos minutos fue equilibrando el duelo.

Más sensaciones que ocasiones claras ha tenido el encuentro en su tramo final, con el Andratx apretando en los últimos minutos en busca de un gol que le diera la victoria. Sin embargo, no ha sido capaz de poner en apuros al veterano Rubén Miño.