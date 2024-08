Joan Munar: «Es de bronce, pero me más que a oro»

«Estoy un poco en shock, pero muy contento y feliz», ha señalado el mallorquín Joan Munar tras hacerse con la medalla de bronce en París 2024, en el salto de longitud T11 (ciegos totales). «Mi primera medalla en unos Juegos Paralímpicos», destacó, antes de añadir: «Es un sueño cumplido y este bronce parece que es la peor medalla, pero me sabe más que a oro».

El atleta mallorquín recalcó que «la competición no ha sido nada fácil» y que comenzó con buenas sensaciones, pero no terminaba de hacer una buena marca. «A mitad del concurso la cosa se nos ha complicado. Mi manera de correr ya no era buena, iba un poco lento y estaba perdiendo esas sensaciones», explicó Munar, que durante la prueba estuvo en el podio y fue superado por un tercer saltador chino que le dejaba sin medallas.

Último salto... bronce y mejor marca personal

«Te adelantan por un centímetro, estás perdiendo sensaciones, veía la medalla muy cerca y se estaba alejando por un centímetro, pero en la última ronda ha salido el bronce y marca personal», resumió el mallorquín.

Munar comentó que los cuatro primeros del ranking mundial son chinos, pero que solo pudieron acudir tres de ellos a París 2024. «Sabía que uno de los tres tenía que fallar un poquito para tener más opciones de medalla. He tenido que hacer marca personal y le he sacado tres centímetros a uno de ellos. Ahí están los chinos, pero nosotros estamos entre uno de ellos», concluyó el mallorquín.