Jaume Mut: «Estaré satisfecho si acabamos entre los cinco primeros»

Jaume Mut (Manacor, 1961) llegó al banquillo del Estadi Balear a once jornadas del final de la pasada campaña, pero no pudo evitar el doloroso descenso del Atlético Baleares a Segunda RFEF.

En la SAD blanquiazul apostaron por la continuidad del técnico mallorquín en el nuevo proyecto de la cuarta categoría del fútbol español que, con una renovación casi integral de su plantilla, arranca este sábado contra el Europa en casa a las 19:00 horas.

¿Ha sido suficiente el verano para pasar página anímicamente tras el descenso?

Yo creo que sí. Fue un final triste porque, a pesar de la ilusión que teníamos por conseguir la permanencia, era un reto muy complicado. Este año se ha remodelado la plantilla y hemos renovado la ilusión por unos objetivos diferentes como son estar lo más arriba posible.

A nivel personal, después de aterrizar el pasado curso en el club en medio de un contexto enrarecido, ¿siente que ahora ha llegado su momento para poder aportar lo mejor de usted como técnico?

Totalmente. El año pasado me encontré una plantilla hecha, pero este año he sido partícipe de todos los fichajes. Dentro de nuestras posibilidades el plantel se amolda a lo que quería y podré implantarle el carácter necesario para que juegue a lo que me gusta.

¿Cuál es el nuevo sello que le implantará al Atlético Baleares?

Ante todo que sea un equipo implicado e intenso y que tenga el carácter de un equipo ganador. El punto de partida va por ahí. Queremos ser protagonistas con el balón aunque esto implique asumir riesgos a la hora de dominar los partidos desde la posición de la pelota y no desde la intensidad. Intentaremos ser una mezcla.

De aquel Manacor que ascendió con usted de Preferente hasta la Segunda B entre 2009 y 2011, ¿qué puede aplicar para reflotar al Baleares?

Cuando miras hacia atrás, significa que te vuelves viejo (risas). Pero también pienso que de todo hay que sacar conclusiones para mejorar en cualquier aspecto de la vida. Ese Manacor tenía un gran carácter ganador y de lucha durante los 90 minutos, pero el estilo del Baleares será distinto. Los futbolistas tienen una calidad diferente que tal vez no tenía ese Manacor, pero que suplió con otras armas.

Jaume Mut afronta su segunda temporada en el banquillo del Atlético Baleares / P. F.

Entrenó al Manacor en la antigua Segunda B y conoció el año anterior la Primera RFEF con el Baleares. Entre ambas categorías, ¿dónde encuadraría la Segunda RFEF actual?

Está en una posición intermedia. La Primera RFEF roza la élite por presupuestos, estadios de hierba natural y jugadores que perfectamente podrían estar en Segunda. Tendremos que reciclarnos a la Segunda RFEF porque muchos jugadores no la conocen.

Fuera de casa nos encontraremos campos de césped artificial y medidas más reducidas. En el Estadi Balear sí podremos jugar el estilo que nos apetece, a pesar de que muchos equipos vendrán a lograr puntuar. Conseguir el objetivo pasará por encontrar una mezcla entre ambos estilos.

Un formato con 18 equipos, un ascenso directo, cuatro plazas de play-off, cinco descensos y un play-out no permitirá que nadie pueda relajarse.

Es muy atractivo. El año pasado, del descenso al play-off, hubo solamente seis puntos de diferencia. Eso le da un valor muy importante a cada punto en juego. Dos errores pueden dejarte fuera del objetivo y eso le da emoción a la competición y a los aficionados.

Me parece justo que el campeón suba directo. La Liga será atractiva, pero muy dura porque en este grupo hay equipos históricos catalanes y valencianos.

Con la llegada esta semana de Sergio Moreno, ¿da usted por cerrada la plantilla?

Queda poco de mercado y, si se presenta la oportunidad, se incorporará a alguien. Pero, en caso contrario, estoy más que satisfecho con la plantilla que tengo. Creo que tenemos un grupo humano inmejorable y, a nivel deportivo, disponemos de herramientas para poder hacer cosas importantes.

¿Cómo se ha digerido la derrota en el Trofeo Nicolás Brondo contra el Andratx?

El resultado nos dio un toque de atención de que cualquier partido será complicado. El Andratx se llevó merecidamente la victoria y nosotros cometimos errores típicos de pretemporada que nos sirven para entender que, si los repetimos en la Liga, será complicado poder ganar partidos. No creo que afecte en el estado anímico, es un aprendizaje y este partido nos aportó muchos.

Para Jaume Mut, la temporada será un éxito si…

Si podemos salir con la cabeza alta de cada partido. Eso no es cuestión de resultados, sino de actitud. No me esconderé, porque es muy fácil decir que iremos partido a partido. Estaré satisfecho si el Atlético Baleares está entre los cinco primeros de la clasificación. Si no, no será la temporada que yo espero hacer. n

