El Gladiator recorta distancias a Platoon Aviation en Puerto Portals

El cuarto evento de las 52 Super Series 2024 cruzó el ecuador de su programa de competición con una jornada de viento caprichoso en la Bahía de Palma que retrasó la primera salida del día e hizo inviable completar la segunda. La flota de 13 barcos de nueve nacionalidades regresó a Puerto Portals con cinco parciales después de tres días de competición y una provisional encabezada por Platoon Aviation.

La única prueba disputada comenzó con una hora de retraso, pero la espera mereció la pena y la flota pudo saltar al terreno de juego con una buena brisa de 15 nudos. Una vez más, Gladiator buscó el camino más rápido por el extremo izquierdo de la línea, y el barco del armador Tony Langley no tardó en ponerse al frente de la carga. En el crucial primer paso por boya, el campeón del mundo de TP52 se coló por proa del duelo entre Platoon y Quantum Racing powered by American Magic. Guillermo Parada (timonel de Gladiator) y Harm Müller-Spreer (armador y timonel de Platoon Aviation) se enzarzaron en un emocionante pulso en la primera empopada, pero al final del tramo el barco estadounidense timoneado por Harry Melges superaba al alemán para colocarse segundo. Las posiciones ya no cambiarían hasta la meta, donde Gladiator conseguía su segunda victoria parcial de la semana, por delante de Quantum Racing powered by American Magic y Platoon Aviation.

El Vayu de la familia Whitcraft finalizó quinto navegando con la reina Suthida de Tailandia a bordo, y ocupa la séptima posición de la provisional, a 12 puntos del podio.

Todos a tierra

En dos ocasiones se dio la salida de la segunda prueba programada y en dos ocasiones tuvo que ser anulada. La inestabilidad de la brisa hacía imposible establecer un campo justo para la competición, y el Comité de Regata liderado por la alicantina María Torrijo daba la jornada por concluida pasadas las 16:30h.

La regata superó su ecuador de pruebas este viernes / Nico Martínez/52 SUPER SERIES

María Torrijo, Oficial Principal de Regata, explicó de regreso a Puerto Portals: “El parte de esta mañana ya indicaba una jornada complicada. Estaba claro que iban a luchar dos vientos, el de gradiente de Levante, que entra en la bahía en forma de sureste, y el térmico. El ratito que se impuso el gradiente hemos conseguido hacer una buena regata con 15 nudos, pero luego ha vuelto a empezar a pelear al final de la tarde, lo intentamos moviendo el campo, pero hubiera sido una regata muy injusta”.

Platoon Aviation sigue líder

Completados tres días de competición y cinco de las diez pruebas programadas para este cuarto evento de la temporada, el Platoon Aviation lidera la provisional con nueve puntos de ventaja sobre Gladiator (que recortó hoy dos puntos al líder) y 16 sobre Quantum Racing powered by American Magic.

Vasco Vascotto reflexionó sobre la importancia de seguir manteniendo la regularidad: “Por ahora vamos bien. Está muy difícil: en una flota con 13 barcos es muy fácil hacer una mal, pero por ahora todo está funcionando, el equipo está haciendo un muy buen trabajo, Harm (Müller-Spreer) conociendo el barco y así estamos siendo más constantes. Es muy largo, tengo claro que esto se acaba sólo el último día. En el pulso de la empopada con Gladiator apostamos por ser conservadores y al final perdimos un barco, y ese es un punto que personalmente me fastidia mucho. Desde PalmaVela hemos cambiado un poco el perfil de la quilla, conocemos el barco un poco mejor; todavía estamos lejos de conocerlo al cien por cien, pero ya empezamos a comprender qué podemos y qué no podemos hacer”.

El programa de competición de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week continúa este sábado, con dos pruebas programadas a partir de las 13:00h. Las regatas de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week son retransmitidas en directo diariamente a través de los canales digitales de 52 SUPER SERIES con conexión 15 minutos antes del inicio de la competición.