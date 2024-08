Enric Mas: "Espero que solo sea un mal día"

Enric Mas (Movistar), que este viernes cedió 58 segundos sobre Primoz Roglic en la etapa del Puerto de Ancares, espera que lo que le ocurió «solo sea un mal día» y, a 1.40 del esloveno, mantiene que su «objetivo es ganar la Vuelta». «Espero que solo haya sido un mal día. Abajo ya me he sentido vacío, por eso no he relevado a Roglic. Las sensaciones malas han llegado principio», dijo un Mas que, no obstante, mantiene la ambición por el maillot rojo que aún porta Ben O'Connor, del que se encuentra a 3.01. «El objetivo sigue siendo ganar la Vuelta», apuntó, admitiendo que quizás en días anteriores en las que había atacado igual se «ha cebado» y lo ha pagado.

El canadiense Michael Woods se impuso en la decimotercera etapa de la Vuelta disputada entre Lugo y Puerto de Ancares, de 176 kilómetros, en la que mantuvo el jersey rojo de líder el australiano Ben O'Connor (Decathlon). Woods venció en solitario, con un tiempo de 4h.19.51, a una media de 40,5 km/hora, seguido del suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) y del catalán Marc Soler (UAE), a 44 segundos y 1.10 minutos respectivamente.

Entre los favoritos el más fuerte fue el esloveno Primoz Roglic, quien fue descolgando a sus rivales desde su ataque a 4,4 km de meta. Llegó a 10.54 de Woods, y aventajó en 58 segundos al artanenc Enric Mas y Richard Carapaz, y en 1.56 a Ben O'Connor, que salvó el maillot rojo. Este sábado se disputa la decimocuarta etapa entre Villafranca del Bierzo y Villablino, de 200.5 km.

El australiano Ben O'Connor celebró el hecho de haber mantenido el maillot rojo en la cima del Puerto de Ancares, a pesar de sentirse «bastante fundido». «Estaba bastante fundido. Es triste, pero por lo menos sigo todavía de rojo, lo que es algo bueno. La verdad es que ya me había quedado cuando Roglic ha atacado, así que no lo he visto. Estaba tratando de gestionar mi esfuerzo, porque no tenía mucho más», admitió en meta el maillot rojo de la Vuelta.

Ahora, con Roglic a 1.21 minutos, O'Connor espera recuperar fuerza este sábado para volver a probar sus fuerzas el domingo en el Cuitu Negru. «¿Quién sabe qué vendrá los próximos días? En Granada me sentí bien, y hoy realmente no tenía nada. Mañana -por hoy- intentaré hacer todo lo que pueda para recuperar, seguir un día más en el liderato, y ver qué podemos hacer el domingo», aseguró.