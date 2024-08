El Palmer Basket se marca el objetivo de superar los 1.500 socios

"El año pasado alcanzamos los 1.050 socios y ahora como objetivo no me planteo hacer menos de 1.500". Este fue el ambicioso mensaje que Vicenç Palmer lanzó este viernes al mediodía en la presentación de la campaña de abonados del Palmer Basket Mallorca para la temporada 2024-25 en Segunda FEB bajo el lema 'El color d'una illa'.

Con precios que oscilarán entre los 40 euros, para junior y seniors, 80 € el carnet general y distintos paquetes familiares (120-200 €), pretende el club de Ciutat adaptarse a las necesidades para que sus aficionados regresen un curso más a las gradas de Son Moix. Los menores de 12 años tendrán entrada gratuita y cada abonado recibirá una camiseta oficial de regalo.

Joan Feliu estuvo presente en el acto celebrado en el hotel THB El Cid de Can Pastilla, para anunciar también su renovación hasta 2028. El base mallorquín expresó su "felicidad y agradecimiento porque veo que el club confía en mí y he decidido aceptar porque me siento muy identificado con sus valores", además de augurar que el proyecto "dará este año un paso adelante porque la base es buena y ahora veremos si todo va tan bien como parece".

Los socios podrán abonarse on line, en las oficinas de Palmer Inmobiliaria o telefónicamente / Palmer Basket

No firman la permanencia

Sobre la renovación de Feliu, Palmer expresó que le considera "el abanderado como jugador mallorquín por su impacto tanto dentro como fuera de la pista, además del plus que ofrece a nivel de juego y valores".

El presidente del Palmer Basket habló también sobre los objetivos del curso que la plantilla empezará a preparar el próximo martes con las revisiones médicas y los primeros entrenamientos a las órdenes de Marco Justo.

"Sí que me gustaría aspirar al play-off, no firmo la permanencia y nada más. No me caracteriza hacerlo. Tenemos que aspirar a estar en los puestos de arriba. Si logramos hacer tantos socios, las cosas con tiempo y dedicación nos saldrán", cerró Palmer.