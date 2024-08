El ayuntamiento de Palma invertirá un millón de euros en remodelar Son Moix

El Ajuntament de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport (IME), ha publicado este jueves la licitación para la adjudicación de la renovación de los equipamientos de la pista del Palau Municipal d’Esports de Son Moix. En concreto, el proyecto contempla el cambio de la iluminación, la instalación eléctrica, los equipos de sonido y el pavimento de la pista.

En opinión del primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, "esta modernización no sólo es esencial para la comodidad y seguridad de los usuarios, sino que también comportará un significativo ahorro energético y una reducción del impacto ambiental".

En conjunto, la inversión para la remodelación de la pista supera el millón de euros, situándose concretamente en la cantidad de 1.152.563,92 euros, con el IVA incluido, distribuida en tres lotes.

Iluminación

El primer lote, con un presupuesto de licitación de 1.002.252 euros, recoge el suministro e instalación de una nueva subestructura motorizada para la iluminación, así como el correspondiente cableado eléctrico.

Esta subestructura garantizará, como ha recordado el regidor, "la seguridad y durabilidad de las nuevas instalaciones, asegurando una base sólida y fiable, facilitando las tareas de mantenimiento y reduciendo también los riesgos asociados".

El proyecto incluye igualmente la instalación de nuevos sistemas LED, tanto para la iluminación de la pista de juego como de las gradas. Estas luminarias LED ofrecerán una mayor eficiencia energética, una vida útil más larga y una mejor calidad lumínica, adecuándose a las exigencias de los eventos deportivos y espectáculos que se realizan en el Palau.

Sonido

El segundo lote, con un presupuesto de 86.243 euros, contempla la sustitución del equipo de sonido. Actualmente, las dependencias funcionan con un equipo de sonido portátil que, siguiendo la explicación de Bonet, "no está dimensionado para las necesidades de la instalación".

De esta forma, mediante este contrato se buscará la habilitación de un sistema de sonido fijo, adecuado a las características del pabellón, que proporcione una calidad acústica óptima y una distribución uniforme del sonido en todas las zonas del recinto.

Parqué desmontable

Por último, con un presupuesto de 64.068 euros, el tercer lote va destinado a la remodelación completa de la pista de juego de parqué desmontable.

Esta actuación garantizará una superficie de juego óptima para los deportistas, mejorando sus condiciones de seguridad y su rendimiento durante los partidos y entrenamientos. También alargará la vida útil de la pista y se maximizará su amortización.

En palabras del primer teniente de alcalde de Cort, “estas intervenciones permitirán que el Palau Municipal d’Esports de Son Moix se mantenga como una instalación de referencia a nivel nacional, adaptada a las necesidades actuales y preparada para afrontar los retos futuros”.

Seis meses para ejecutar la obra

Atendiendo a los plazos descritos en los pliegos, las empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.

Por lo que respecta al calendario, el plazo de ejecución será de seis meses después de la adjudicación. Sin embargo, se coordinarán los trabajos en función de las necesidades de los equipos en relación con entrenamientos y partidos.