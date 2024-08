La mallorquina Valentina Ferreyra logra la plata en el Campeonato del Mundo junior de Scratch

Valentina Ferreyra es medalla de plata. La mallorquina se ha vuelto a subir al podio, esta vez en el Campeonato del Mundo junior de Scratch en China, superando la mejor marca que había conseguido en el pasado europeo con una medalla de bronce.

Esta mañana, en el Campeonato del Mundo de Pista junior, tenía lugar la prueba de scratch con representación del equipo de la mano de Valentina Ferreyra, que acudía a la cita con buenas sensaciones y con la ambición de pelear por las medallas. Esas ganas se manifestaban desde el pistoletazo de salida, con la corredora mallorquina mostrándose en las primeras posiciones de un pelotón, que rodó a gran velocidad en todo momento, durante toda la carrera.

Llegando al tramo decisivo de la prueba, Valentina Ferreyra seleccionó una buena rueda a seguir para destacar en la volata y conseguir la segunda posición en un esprint muy ajustado. “He estado analizando la carrera, se ha ido muy rápido desde el principio, ha habido ataques y he estado todo el tiempo delante. Cuando he visto que la australiana se estaba yendo para atrás he dicho ‘esta es la rueda’. No me lo puedo creer aún”, comentaba Ferreyra al terminar la carrera.

Valentina junto a su entrenador. / RFEC

Con esta actuación, la corredora del Illes Balears - Arabay se consagra como una de las grandes promesas a nivel internacional en esta modalidad.

Joan Roca bate otro récord

El ciclista mallorquín Joan Roca, junto a Eñaut Urkaregui, Adrià Garmendia y Eric Igual han competido también de forma sensacional para rebajar de igual forma el récord de España hasta dejar la mejor marca de una cuarteta júnior en 4:04.593, haciéndose con la quinta plaza en la clasificatoria solo por detrás de Italia, Francia, Australia y Gran Bretaña. Los chicos han mejorado en más de siete segundos la anterior plusmarca oficial obtenida en 2019 en Frankfurt por Raúl García, Alberto Pérez, Jaime Romero y Javier Serrano (4:11.914).