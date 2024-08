El Balears FC presenta a Mar Rubio y Núria Ferrer con el objetivo de la "permanencia"

"El objetivo desde un principio será buscar la permanencia. Sabemos que es una categoría exigente, pero a la vez muy bonita", ha señalado Núria Ferrer. El Balears FC ha presentado este mediodía a la central procedente del Juan Grande junto a la atacante canaria Mar Rubio en la sede de Semilac. El club blanquiazul ha aprovechado la oportunidad para comunicar la renovación de Nuria Pomer, que estará una temporada más en el equipo que disputará este año la segunda división de fútbol femenino tras su brillante ascenso el curso pasado.

La nueva central del Balears FC, Nuria Ferrer ha apuntado que "la decisión de firmar ha sido fácil. La oferta era buena y vivir en Mallorca es un lujo". Además, ha desvelado ante los medios las cualidades que tiene dentro de los terrenos de juego. "Soy una central contundente que me gusta ir al choque y al juego aéreo. Creo que también puedo aportar un granito de experiencia y trabajo al equipo", ha añadido.

Por su parte, la atacante Mar Rubio ha destacado cuáles han sido las claves para su fichaje. "El club ha hecho un proyecto ilusionante desde el principio. Vengo a aportar trabajo y sobre todo experiencia en la categoría", ha indicado el fichaje del equipo blanquiazul. Rubio ha respondido a la pregunta de si prefiere jugar en el Estadio Balear o Son Malferit. "No estamos acostumbradas a campos de hierba natural y con esas dimensiones, lo pasaríamos mal. Los rivales cuando vengan aquí sufrirán en este campo que aprieta”, ha señalado la delantera, que consta de experiencia en la categoría.

Pomer, Rubio y Ferrer en la presentación. / Diego Pérez

El Balears FC disputará esta campaña, partidos contra equipos como el Villarreal y Recreativo de Huelva, recién descendidos de Primera División y filiales de Madrid, Barcelona y Atlético. "No asustan, estamos todos a en la misma categoría. Nos hemos ganado estar en esta segunda división, así que podemos pelear contra todos", ha destacado Pomer, quien también ha comentado que se está luchando para que el primer partido frente al Madrid CFF no sea a puerta cerrada. "Tenemos un parido de sanción, por lo que deberíamos jugar sin público, pero el club está haciendo lo posible para que no sea así", ha añadido.

Sobre su renovación de un año más con el club, la '10' del Balears se ha mostrado muy ilusionada. "Estoy contenta de que el club apueste por mí. Disfruté mucho la temporada pasada y cuando me dijeron de renovar no lo pensé ni un segundo", ha concluido.