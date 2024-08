Once turistas madrileños pierden el vuelo en Son Moix

Un verdadero mallorquín y mallorquinista no se resigna a ceder ni un empate en la isla ante un equipo de la capital, hay que militar en Primera con todas las consecuencias. Frente a quienes denuncian tardíamente la cobardía intrínseca de Aguirre para afiliarse a Arrasate, el Mallorca dejó escapar dos puntos en casa, donde no debe tolerarse la mínima concesión. Por lo menos, el uno a uno corrige la humillación innecesaria del pasillo servil que no merece una vulgar Churricopa. Quienes felicitan la elegancia mallorquinista, se olvidan de que la igualada sería una medalla de bronce en el lenguaje de París’24. Y solo nos vale el oro.

Juro que nunca más escucharé una retransmisión por DAZN, o como se llame el segundo canal de Real Madrid TV. Su hagiografía televisiva del equipo blanco llegó al punto de insultar a Valjent o Muriqi preguntándoles cómo se sentían al enfrentarse a seres superiores. Los comentaristas madridistas, con perdón por la redundancia y con Guti como garantía de neutralidad, omitieron curiosamente que los madrileños que no españoles, porque de esos solo hay uno, alinean a cinco jugadores fracasados con estrépito en la Eurocopa. La relación de estrellas incluye al fichaje estelar de la deslumbrante Liga francesa, uno de los torneos más exigentes del planeta por no hablar de los sonados ridículos del divino Mbappé en la Champions. En la estela de los inolvidables Bale o Hazard, porque Florentino nunca se equivoca.

Allá los madridistas con las mediocres prestaciones individuales de sus jugadores en compromisos serios, pero esta vulgaridad obligaba al Mallorca a no ajustarse al guion pactado, de ahí la frustración de ver a los locales persiguiendo a los blancos por todo el campo en la primera mitad. Hemos de resignarnos al mitin antirracista de Vinicius Luther King cada vez que visita Son Moix, porque en el Bernabéu no hay ultras, pero duele la ingenuidad ante el gol de Rodrygo mil veces acariciado al segundo palo. Una cosa es esconder las manos para evitar el penalti, y otra girar el cuerpo para facilitar la diana.

Ancelotti, el mejor orador del fútbol español que tampoco es decir mucho, afirmó tras la victoria del miércoles en el torneo de hojalata que «jugar contra el Atalanta es como ir al dentista». El sábado tuvo la cortesía de destacar que vencer al Mallorca siempre le había costado, pero no hablaba con el tono de quien va a someterse a una endodoncia. Se expresaba con la petulancia de quien considera que la defensa mallorquinista debería retirarse para que Rodrygo, Mbappé, Bellingham y Vinicius se pusieran en cola y bombardearan a Iceman Greif. A propósito, un acierto en la portería a la altura de Mojica, mientras Rajkovic se convierte en el primer europeo que prefiere Arabia a Mallorca como destino estival.

Dada la prepotencia de la capital y de sus medios, jugar contra el Madrid no equivale a una visita al dentista, sino al tanatorio. De ahí que los once turistas madrileños que no españoles, repitamos que el Mallorca alinea a más jugadores nacionales que los ultrapatriotas del Bernabéu, se desplazaron a la isla para una jornada de asueto. Por eso tendieron sus toallas sobre el césped. Y perdieron el vuelo de su prepotencia en Son Moix, la Dana mallorquinista no perdona.

Los que no entendemos de fútbol, debemos reservar un párrafo de nuestra ignorancia al gladiador Samu. El portugués sabe cómo tratar a los señoritos con más leyenda a sus espaldas que fútbol a sus pies, los tutea y también el otro verbo que rima con tutear. Si Arrasate hubiera compartido la fe en el triunfo de su correcaminos, ahora estaríamos cantando una victoria ante los perfumados hombres de blanco. Acostumbrados al oro y al incienso, se han de conformar con la mirra.

El Madrid empieza la Liga a dos puntos del Barça, armado solo de la prepotencia que le infunde su entorno. El Mallorca debió ganar, porque jugaba en casa y porque puede acabar necesitando esos puntos. Pero sobre todo, el Madrid mereció perder, salvo que el empate contribuya a mantenerlos en la ignorancia que les cueste futuras victorias.

