El adiós de Rudy Fernández al baloncesto: "Gracias a todos por volar a mi lado"

"Gracias a todos por volar a mi lado". El mallorquín Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español, se ha despedido a través de sus redes sociales para confirmar su retirada de las pistas. El jugador del Real Madrid durante 13 temporadas ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram con un resumen de sus mejores momentos.

"Con este vídeo termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de baloncesto. Me retiro con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado. Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante. Os echaré de menos en la pista, pero ahora me toca construir un nuevo camino y estar más que nunca con mi familia. Eso sí, disfrutando de este maravilloso deporte, siempre. Gracias a todos por volar a mi lado", es el texto íntegro que ha publicado en redes sociales.

El Real Madrid ha expresado su "agradecimiento, cariño y admiración" a Rudy Fernández tras militar durante trece temporadas en la entidad blanca y después de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Leyenda del deporte español y del deporte mundial, Rudy Fernández finaliza una etapa histórica en la que los madridistas y los aficionados de todo el mundo han disfrutado de su enorme calidad y su forma espectacular de interpretar el baloncesto. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", afirma la nota.

Durante las trece temporadas que ha vestido la camiseta blanca desde su llegada en 2011, ha sido un "referente" y uno de los grandes "líderes" del equipo. Tercer jugador con más partidos disputados en el Real Madrid, con un total de 754, en donde ha conseguido 26 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Además, ha sido elegido dos veces en el quinteto ideal de la Euroliga (2012-2013 y 2013-2014), dos veces en el quinteto ideal de la Liga (2012-2013 y 2013-2014) y también fue MVP de la Supercopa de España (2012), MVP de la Copa del Rey (2015) y MVP de la final de la Liga (2017-2018).

En España se formó en la cantera del Club Joventut Badalona, equipo con el que debutó como jugador profesional y con el que ganó 1 FIBA Eurocup (2006), 1 Copa del Rey (2008) y 1 ULEB Cup (2008).

Fernández también participó en la NBA -liga estadounidense profesional de baloncesto- donde estuvo cuatro temporadas. En los Portland Trail Blazers desde 2008 al 2011 y una más en los Denver Nuggets (2011-2012).

También es el jugador que más partidos ha disputado con la selección española (266) con la que ha conseguido: 6 medallas de oro (Copas del Mundo de 2006 y 2019 y Europeos de 2009, 2011, 2015 y 2022), 3 de plata (Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y Europeo de 2007) y 2 de bronce (Juegos Olímpicos de 2016 y Europeo de 2013).

Con su última participación en París 2024, también se ha convertido en el jugador de baloncesto masculino que más participaciones tiene en Juegos Olímpicos, con un total de 6: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024