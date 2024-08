Una caída aleja aún más del podio del Tour a Mavi García

⏪ The fall that involved, among others, 🇳🇱 @demivollering. We hope all the riders involved are ok!



⏪ La chute qui a impliqué, entre autres, 🇳🇱 @demivollering. On espère que toutes les coureuses impliquées vont bien !#TDFF2024 | #WatchTheFemmes | @GoZwift pic.twitter.com/Gth13ADVmg