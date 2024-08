David López, en su presentación con el Burgos: “El Mallorca y yo veíamos muy bien la opción de venir”

“Es una oportunidad ilusionante para mí”, ha señalado David López en su presentación con el Burgos. El central, cedido por el Mallorca para esta temporada, repetirá en la categoría de plata tras su paso por el Elche. El joven futbolista ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palco VIP Norte de El Plantío junto al director deportivo, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’.

David López ha contado cómo ha sido el proceso de este fichaje por el club burgalés. “Han sido varias semanas de negociaciones, pero estaba tranquilo porque tanto el club (RCD Mallorca) como yo veíamos muy bien la opción de venir a Burgos”, ha apuntado.

Sobre el año que le espera, el central mallorquín se ha mostrado ilusionado. “Tengo muchas ganas de demostrar mis capacidades futbolísticas. El poder estar desde el principio, desde la pretemporada, en un proyecto, es más fácil que llegar a mitad de curso en el mercado de invierno con todo el equipo montado”, ha indicado en referencia a la temporada pasada con el Elche, donde llegó en febrero.

En su paso por el equipo ilicitano, el jugador no pudo demostrar su nivel, ya que no disputó casi ningún partido. “Fue una experiencia algo agridulce, porque no tuve los minutos que quería, pero todo sirve para mejorar en esta vida, para mejorar como persona y como futbolista”, ha señalado.

López se ha mostrado muy feliz con el recibimiento que ha tenido en Burgos. “A nivel de vestuario estoy muy contento, me han acogido con los brazos abiertos desde el primer día. Son un grupo humano muy familiar y creo que ya estoy adaptado a 100% al equipo. En cuanto al estadio, me gusta mucho. El Plantío es un estadio pequeño, pero que aprieta mucho, en el que ya tuve la suerte de jugar la temporada pasada en Copa del Rey. Es muy bonito”, ha apuntado.

López y 'Michu' en la presentación del jugador mallorquín. / Burgos CF

“Puedo aportar fortaleza en el juego aéreo, buen desplazamiento de balón, contundencia en defensa, comunicación desde atrás e intentar dar un paso adelante en cuanto a liderazgo dentro del equipo”, ha indicado el mallorquín, recalcando sus cualidades dentro del terreno de juego. “Va a ser una temporada bonita e ilusionante. Vamos a tener la oportunidad de demostrar nuestro nivel ante equipos grandes”, ha añadido López, sobre sus expectativas de cara a esta temporada en el Burgos.