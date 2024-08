Joan Toni Moreno, en Palma: "Nos hemos ganado las vacaciones"

El mallorquín Joan Toni Moreno ha alucinado con el recibimiento que le esperaba esta tarde en el aeropuerto de Son Sant Joan. El palista del Port de Pollença, junto al madrileño Diego Domínguez, logró un bronce olímpico en los Juegos de París en la modalidad C2 500 metros. Un triunfo espectacular que merecía una bienvenida a la par por su familia y amigos. "No me esperaba un recibimiento tan grande y con tanta gente. Ha sido muy emotivo. Me ha hecho ilusión este reencuentro después de la celebración que hemos tenido en París. Estoy muy contento de volver a casa. Nos hemos ganado las vacaciones", ha reconocido emocionado.

Y no es para menos. Proveniente de Madrid, su avión tocaba tierra a las 16:45 horas. Acompañado por su compañero Diego y por su entrenador Kiko Martín, no imaginaba lo que se estaba cocinando en la terminal C de llegadas. Allí, amigos, familiares y curiosos se agolpaban en la puerta con banderas y pancartas en los que rezaban mensajes de enhorabuena. Los nervios por verle cruzar la puerta se acrecentaban con el paso de los minutos. Y así, a las 17:15 aproximadamente, estallaban de emoción al verle con la impoluta medalla de bronce.

Su madre, con un ramo de flores, era la primera en abrazarle. Diego, su compañero, cogía las riendas de la fiesta iniciando cánticos o pidiendo a todos que se agacharas para luego saltar de alegría.

Pasada la emoción inicial, y tras departir con representantes políticos como el presidente del Consell Llorenç Galmés, ha recordado el momento en que supo que iba a conseguir una medalla. "La carrera fue muy dura. Nos sentimos descolocados, ya que normalmente estamos situados en otro lado. Quisimos confiar en una estrategia que teníamos pensada y entrenada. Fue cruzar la meta y Diego me dijo: "tío, que somos medallistas olímpicos". Allí empezó a subir la euforia y en una pantalla que solo veíamos nosotros ponía que habíamos quedado terceros, que los de Hungría eran terceros. Aquí nos fuimos directos al pozo, pero solo fue unos segundos y la photo-finish nos dio el tercer puesto. Lo celebramos con más alegría y más rabia. No se puede describir con palabras lo que sientes cuando consigues algo así", ha rememorado.

El joven palista, de tan solo 25 años, ha apuntado que ahora necesitan un buen descanso. "Venimos muy quemados, ha sido muy duro llegar a estos Juegos. Hemos intentando que la presión nos afectara lo menos posible. Nos hemos ganado las vacaciones. El año que viene ya será otro año. Volveremos a empezar. Paso a paso y objetivos pequeños que nos acercarán a un objetivo más grande, que será intentar ir a Los Ángeles 2028. Con calma, cuatro años dan para mucho", ha asegurado.