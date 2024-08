Gran recibimiento a Marcus Cooper en Palma

Una fiesta en Son Sant Joan. El mallorquín Marcus Cooper Walz ha contado con el apoyo de un centenar de personas en su llegada al aeropuerto de Palma. El piragüista, que ya está de vuelta en casa, ha sonreído nada más ver el aluvión de personas que le esperaban en la terminal. Por eso no ha dudado en sacar de su bolsillo la medalla de bronce en el K-4 500 y ofrecérsela a los que le vitoreaban.

Autoridades como el presidente del Consell, Llorenç Galmés; el director general d’Esports, Joan Antoni Ramonell, y representantes de la Federación Balear de Piragüismo y del Reial Club Nàutic Portopetro no quisieron perderse la llegada del laureado deportista, que ya puede presumir de tres metales en los Juegos tras las de Río 2016 y Tokio 2020.

Marcus Cooper se ha mostrado orgulloso de haber representado a España en estos Juegos de París. “Valoro intentar asimilar lo que he conseguido. He sido el abanderado de estos Juegos, representar a todo un país es algo increíble”, ha apuntado.

Cooper saluda a sus amigos del Reial Club Nàutic Portopetro. / Zafirus

“Me he superado personalmente”

El mallorquín ha comparecido ante los medios feliz, con su medalla colgada del pecho y luciéndola ante sus aficionados. “Me he superado personalmente al competir dando mi mejor versión en dos modalidades”, ha señalado . “Yo no tengo un objetivo cuantitativo, daría lo mismo un primer, segundo, tercer o quinto puesto, siempre que hayas cumplido y hayas dado tu mejor versión”, ha añadido.

A tres preseas de Saúl Craviotto, no se ha mostrado preocupado por intentar alcanzarle. “Mi objetivo no es acumular medallas, quiero ir superándome año a año y ver dónde está mi límite. Por edad podría ir a tres Juegos Olímpicos si quisiera, y podría intentar duplicar o triplicar lo que he conseguido”, ha indicado el abanderado español.

Cooper se abraza al presidente del Consell, Llorenç Galmés, en Son Sant Joan. / Zafirus

El piragüista del Club Náutico de Portopetro ha agradecido el apoyo que ha sentido en todo momento desde casa. “No es la primera vez que están aquí. Están conmigo siempre, me apoyan muchísimo en redes, desde la lejanía… Son lo mejor, nunca cruzo la meta solo y nunca me subo al podio solo”, ha concluido eufórico.