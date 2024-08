El Club Nàutic Can Picafort acoge la regata Mare de Deu d’Agost

El pasado 10 de agosto, en aguas de la Bahía de Alcúdia, se celebró la Regata Mare de Deu d’Agost, organizada por el Club Nàutic Can Picafort. La jornada reunió a más de medio centenar de embarcaciones de crucero y vela ligera, y se disputó con un viento suave pero estable que se hizo esperar y obligó a retrasar la salida casi una hora.

Con el anemómetro marcando intensidades máximas de apenas 8 nudos, el recorrido previsto para los cruceros RI consistió en una travesía costera desde Can Picafort hasta Aucanada. Sin embargo, debido a la escasa presión eólica, se decidió acortar el recorrido de la clase RI2, que finalmente realizó el mismo trazado de 7,4 millas náuticas que la RI3.

En la categoría de crucero, los ganadores fueron: Marinette de Alcudiamar en RI2 y Kresal del Club Nàutic Can Picafort en RI3.

Embaraciones compitiendo en la regata. / Laura G. Guerra

En vela ligera, las victorias recayeron en los siguientes deportistas: Alfonso Jiménez (Club de Vela Port d’Andratx) en Optimist A, Sonsoles Gámez (Club de Vela Port d’Andratx) en Optimist B, Mateu Pons (Club Nàutic Can Picafort) en Optimist C, Rafel Pons (Club Nàutic Colonia de Sant Pere) en Optimist D, Laura Fullana (Club Nàutic Portocolom) en Laser 4.7, Joan Fluixa y Lorenzo Baldi (Club Nàutic Can Picafort) en RS Zest, y Adrià Vallorí y Angel Jiménez (Club Nàutic Serranova) en Laser Pico.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en la sede del Club Nàutic Can Picafort, donde los vencedores fueron homenajeados en un ambiente festivo que cerró con éxito la jornada de competición.