80 euros para animar al Fibwi Palma

El Fibwi Palma ha presentado oficialmente la campaña de abonados para esta temporada. Bajo el lema #Unviatgequevalguilapena, el club presidido por Guillermo Boscana, lanza un guiño a la afición de Son Moix para que vengan a apoyar al equipo en una temporada que marca el inicio de un nuevo camino. Los palmesanos afrontarán en los primeros días de septiembre la disputa de las primeras jornadas de la Copa de España y posteriormente iniciarán, en el primer fin de semana de octubre, la competición liguera visitando al Mataró.

La nueva campaña de abonados se ha presentado oficialmente en el Restaurante Las Sirenas de S´Arenal, en un acto que ha contado con la presencia de Guillermo Boscana, presidente del CB Imprenta Bahía San Agustín, Francisco Alcalde, CEO de Fibwi, patrocinador principal del club y Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma.

Poster Socis 24/25 / Fibwi Palma

La campaña presenta un ligero aumento de precios con respecto a la pasada temporada. El precio del abono general es de 80 euros, el Junior y Senior 40 euros, el premium 140 euros y el protector 220 euros. En esta última categoría se incluye, como es habitual en las últimas temporadas, la posibilidad de realizar un desplazamiento con el equipo. “La explicación del aumento en el precio es muy sencilla. La FEB ha introducido una nueva competición. Había una demanda histórica de los clubes que era unificar las copas que había en cada categoría y que los equipos que subían de EBA a Segunda FEB, tuvieran la opción de jugar con los de Primera FEB. Se ha creado esa nueva competición y eso supone, como mínimo dos partidos más en Son Moix y la subida se debe a ese motivo”, ha comentado Guillermo Boscana.

Precio Socios 24 25 / Fibwi Palma

El objetivo de esta campaña está más que definido: “El año pasado superamos sobradamente los 1.000 socios y llegamos a ser cerca de 1.500. Cuantos más hagamos este año mucho mejor. Creo que los precios son asequibles para la gente que le gusta el baloncesto y hacemos un llamamiento a esas personas para que vengan y apoyen al club porque, al fin y al cabo, esto es una cosa de todos y que lograremos entre todos”.

El presidente del Fibwi Palma ha confirmado que con la incorporación de Jone Pedro la plantilla queda cerrada, explicando también sus impresiones de cara a la nueva temporada. “En estas dos últimas temporadas hemos aprendido muchas cosas, ya que por desgracia han sucedido cosas más malas que buenas, pero de lo malo también se aprende. Mi mensaje es el mismo que lancé al acabar la rueda de prensa tras descender, me gustaría poder jugar en Primera FEB lo más rápido posible. No ha podido ser en los dos últimos años y ahora tenemos la opción de este año”, ha comentado agregando que “es un objetivo por el que trabajamos todos y que no es fácil porque, sin equivocarme mucho, diría que de los 28 equipos que componemos la Segunda FEB, hay 12 que quieren lo mismo que nosotros y hay tres plazas para subir. El que lo haga mejor subirá y el que no lo haga no”.

Francisco Alcalde, CEO de Fibwi, patrocinador principal del equipo ha señalado que “se están realizando cambios en el club y que creo que van por buen camino. La afición debe tener un gran papel para que el equipo suba a Primera FEB. Ese ascenso se logra con el apoyo de los sponsors y de los aficionados, quiero invitarles a todos porque la experiencia que tenemos ha sido positiva y por eso repetimos. Con los cambios que se han realizado este equipo promete y mucho”.

Francisco Alcalde, Guillermo Boscana y Martí Vives, durante la presentación / Fibwi Palma

Martí Vives: “Hemos logrado formar el mejor grupo que creo que podíamos formar”

Por su parte, Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma, ha indicado sobre la confección de la plantilla que “en el diseño del cuerpo técnico lo que pedíamos era la misma implicación que tienen los jugadores. Al entrenador, no se le conoce mucho pero cuando me preguntan siempre digo lo mismo, ‘ya lo conoceréis’. A partir de aquí, creo que hemos logrado formar el mejor grupo que podíamos formar. Estoy muy satisfecho con la plantilla que hemos conformado y estamos muy ilusionados porque creo que no nos falta de nada”. Sobre el objetivo del equipo “no quiero asegurar nada pero lo que si queremos ser es los campeones en el trabajo diario. Luego la competición nos pondrá en el lugar que corresponda” ha indicado.

Vives, uno de los idearios iniciales del eslogan de la campaña, ha explicado el motivo del lema de la campaña. “Se nos ocurrió porque queremos que la gente venga a Son Moix.El público acude si vale la pena y eso es lo que nosotros queremos crear, tener ese sentimiento de que la gente que asista porque el equipo, gane o pierda, transmite algo”, ha comentado añadiendo también un motivo especial para esta campaña. “La música es inspiradora y el grupo Siloé tiene una canción que se llama ‘Que merezca la pena’ y esa canción dice ‘Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos si tú te vienes conmigo’. Con esas frases se nos ocurrió mezclar todo y darle este nombre porque eso es lo que queremos”, ha explicado Martí Vives.

Inicio del trabajo, en septiembre

La plantilla del Fibwi Palma 2024-25 comenzará oficialmente el trabajo este próximo día dos de septiembre, llevando a cabo las pruebas físicas para posteriormente desplazarse al Palau d´Esports de Son Moix y realizar la primera sesión de entrenamiento de la temporada. Los jugadores están citados en la isla el día 1 de septiembre para arrancar el trabajo al día siguiente y comenzar a preparar la primera cita del curso, que no es otra que el enfrentamiento copero ante el Hestia Menorca, un partido que salvo ningún cambio, se disputará el ocho de septiembre a las 18 horas en Son Moix.