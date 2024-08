Marcus Cooper, tras subir al podio en París: "Es de bronce, pero la valoro como si fuera de plata o de oro"

Marcus Cooper logró en París su tercera medalla olímpica. Como ya ocurrió en la plata de Tokio, lo hizo junto a Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. En la prueba K4 500, los españoles consiguieron esta vez el bronce por detrás de Alemania y Australia, en una regata larga y con muchas emociones que no se decantó hasta el final. El abanderado español destacó la dificultad que tuvo esta prueba. “Ha sido una de las regatas mas apretadas de mi vida. Hemos salido muy fuertes y hemos hecho un ritmo medio espectacular. Hemos subido lo que hemos podido”, destacó.

El nivel de las selecciones que conquistaron la plata y el oro fue digno de admirar. “Australia y Alemania son dos países que en regatas largas son espectaculares, y ha estado apretado hasta el final. Ha sido una de las más largas de mi vida”, señaló el palista mallorquín tras subirse al podio.

“Esta medalla no es solo mía, es de todos vosotros”

Cooper también aprovechó para agradecer el apoyo recibido tanto en redes como en París. “Esta medalla no es solo mía, es de todos vosotros. Siempre lo digo, no nos subimos al podio solos, subimos todos”, apuntó. El piragüista mallorquín no se olvidó de los que le acompañaron a lograr esa histórica medalla de bronce en los Juegos. “Tengo a los mejores compañeros, no puedo estar más agradecido de la gente que me rodea. Esta medalla es de muchísimas personas”, indicó el deprtista del RCN Portopetro sobre su equipo.

Por último, no le quiso quitar valor a lo que habían conseguido, pese a que a priori eran claros aspirantes a pelear por el oro. “Para mí esta medalla es de bronce pero la valoro como si fuera una de plata o de oro, por el regatón que hemos hecho y hemos vivido. Hemos peleado con todo hasta el final”, concluyó.