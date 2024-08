Albert Torres, tras terminar la carrera: "Soñé con la medalla, pero no pudo ser"

El menorquín Albert Torres, cuarto en la prueba de omnium, se quedó a solo 4 segundos de la medalla de bronce y a un paso de cumplir un sueño, pero terminó "contento por haberlo dado todo y haber hecho una gran competición". El ciclista español se vio subiendo al podio en París. "He tenido la medalla muy cerquita, al final me tengo que conformar con el diploma, creo que con el tiempo le voy a dar más valor. Personalmente me voy satisfecho por haberlo dado todo, he corrido agresivo, y por haber hecho una gran competición", señaló Torres al final de la prueba.

Torres hizo una competición de menos a más. Después de la tercera prueba, la eliminación era octavo, pero en puntuación arriesgo a fondo hasta quedarse a las puertas del podio. "Sabía que la puntuación era mi prueba. Si tenía las piernas y la carrera iba dura era cuestión de hacer buena lectura y esperar el momento. Al final ha habido emoción hasta las últimas vueltas, si hubiese cogido vuelta hubiera subido al podio, ha faltado muy poco", apuntó.

"Al final iba al límite, había gastado mucho"

El ciclista menorquín se mostró contento por su actuación, pese a no llegar a ese ansiado podio. "Las sensaciones han sido muy buenas, eso seguro, porque si no, no hubiera luchado por las medallas. Thomas tenía el oro asegurado, pero luego estábamos 3. El único interesado en coger vuelta era yo y tiraba a tope. Es verdad que iba ya al límite porque era el final de la carrera y había gastado mucho", explicó.

Ahora, con esas buenas sensaciones, Albert Torres ya sueña con poder sacar una medalla el próximo sábado en la madison junto a Sebastián Mora, con quien ultimó su preparación en el Velòdrome Illes Balears. "El objetivo es intentar luchar por las medallas, es una prueba que se nos da bien, tenemos ilusión, estamos compenetrados y sobre todo viendo un poco la carrera que he tenido aquí, tengo la tranquilidad y la confianza de que estamos bien. Mora, a quien he visto entrenando en Mallorca las últimas dos semanas, sé que también está bien", concluyó.