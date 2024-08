Rafa Nadal renuncia al US Open y volverá en la Laver Cup

El tenista mallorquín Rafa Nadal anunció este miércoles que no competirá en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, y que su próximo torneo será la Laver Cup, del 20 al 28 de septiembre.

"Hola a todos, os escribo para informaros que he decidido que no competiré este año en el US Open, un lugar donde tengo grandes memorias", escribió el balear en su cuenta de la red social 'X'.

Nadal terminó hace unos días su participación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde no llegó a la luchar por las medallas ni en dobles ni en individuales. Su próximo paso no será la gira norteamericana sobre pista dura, sino la Laver Cup, que juega Europa contra el Resto del Mundo en el Uber Arena de Berlín.

"Echaré de menos esas noches eléctricas y especiales en la Ashe de Nueva York, pero no creo que hubiese podido dar mi 100% esta vez. Gracias a todos mis aficionados en Estados Unidos. Os echaré de menos y espero veros en otra ocasión", añadió el cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos.

Nadal dejó en el aire su futuro tras Paris 2024, de cara a un tramo final de temporada que había fijado como posible despedida profesional. "Cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa os lo haré saber", afirmó, reconociendo que llegar a los Juegos era un primer objetivo, sin los resultados ni el nivel que hubiese querido.