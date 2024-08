Rudy Fernández y su ‘último baile’ ponen fin a una carrera de ensueño

No escatimaron tampoco elogios hacia su figura, ni su amigo y segundo capitán en la Selección, Sergio Llull; ni ambos seleccionadores: el suyo, Sergio Scariolo; y el de Canadá, Jordi Fernández, natural precisamente de Badalona, donde empezó a despuntar como profesional el alero español que se retira este viernes, o el también legendario Pau Gasol.

“Leyenda (con mayúsculas) de nuestro deporte!!! Las hemos pasado de todos colores y puedo decir que cualquier calificativo se queda corto para tu gran carrera dentro y fuera de la selección. La ‘Familia’ te va a echar mucho, mucho, mucho de menos, Rudy !! Aunque tu ejemplo y legado siempre estará presente”, escribió Pau Gasol, doble ganador del anillo de campeón de la NBA con lo Lakers y que compartió infinidad de éxitos deportivos con el campeón balear.

“Es una pena que Rudy acabe así, pero él también lo ha dado todo por esta selección durante muchísimos años, cualquier otro en su estado hoy no habría jugado. Personalmente estoy orgulloso de haber compartido con él tantos años. Puede estar orgulloso de la carrera que ha tenido y ha sido un ejemplo para muchos jugadores”, declaró en la zona mixta después del partido el menorquín Sergio Llull, otro mito viviente del baloncesto español.

“A Rudy hoy se le arropa dándole las gracias, que es lo que he hecho. Ha sido un privilegio entrenarlo”, comentó Sergio Scariolo. “Hay muy pocos jugadores que hubieran intentado jugar en sus condiciones. Él lo ha querido hacer y le debíamos, además, el darle la oportunidad de acabar no como lesionado”, explicó el mejor seleccionador de la historia de España. “Rudy es un ejemplo a seguir. Siempre lo ha sido, no sólo ahora. Y no es sólo un ejemplo dentro del baloncesto. Lo es en el deporte, en general”, afirmó el italiano tras el partido contra Canadá en referencia al baloncestista balear.

Jordi Fernández, que completó una primera fase extraordinario al frente de Canadá -con pleno de victorias- respondió señaló en la zona mixta del Pierre Mauroy: “Es un honor no sólo conocerlo, sino haber sido testigo de su carrera y de su legado”, contestó el exitoso seleccionador canadiense, que la temporada que viene dirigirá a los Brooklyn Nets.

“Es increíble, es una persona que ha estado en seis Juegos Olímpicos como jugador de baloncesto. No sé quién será el siguiente que lo logre; ni si habrá alguien que lo logre superar alguna vez. Pero se merece todo el crédito”, comentó el técnico que el curso pasado ganó con Canadá el bronce en el Mundial, después de derrotar, en el partido por el tercer puesto, a Estados Unidos. “No puedo más que felicitarlo, porque, además, él me hizo gozar del baloncesto durante muchos años. Él empezó como profesional en mi localidad natal y en el equipo de mi ciudad”, apuntó Jordi Fernández.