Jordi Horrach, nuevo presidente de la FFIB: "Mi ilusión es crear un Centre de Tecnificació de fútbol"

Jordi Horrach (Palma, 1978) será el nuevo presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) hasta 2028. Este martes la Junta Electoral validó la única candidatura que presentó 199 de 229 avales, lo que equivale a más de un 86% de apoyo por parte de los clubes de las islas para que el Govern le proclame como nuevo mandatario sin necesidad de celebrar elecciones.

Cuándo uno todavía es futbolista, entrenador o directivo, ¿pasa por su cabeza llegar algún día a presidir la Federación?

Yo diría que no. Desde que tengo conocimiento recuerdo a Miquel Bestard como presidente y parecía que sería una persona que duraría en el cargo de por vida, pero las circunstancias cambiaron personalmente para él.

Desde ese momento ya hubo muchas conversaciones con Pep Sansó y otra gente para intentar ocupar cargos como la secretaría general e intentar llevar la FFIB por otro camino. Ser presidente ha sido el objetivo final. No empecé a planteármelo hasta estos últimos dos años cuando existía la predisposición de bastante gente para que me presentara.

¿Para la gente de fútbol llegar a presidir su federación territorial supone un techo?

No creo en los techos porque te hacen perder el objetivo. No me gustan porque creo que llega un momento en que te estancas. Es cierto que todas las veces que he iniciado proyectos he preferido ser conservador e ir calma, pero con metas ambiciosas detrás.

El fútbol no debe tener techo porque es una herramienta muy dinámica que cada día nos exige más y, si somos capaces de gestionarlo tal y como hemos dicho en campaña, los objetivos deben ser mucho más ambiciosos de lo conseguido en lo últimos años.

¿Se ve tanto tiempo en el cargo como Bestard o piensa hasta 2028 como hizo Sansó?

Ni una cosa, ni la otra. Ambos han sido grandes presidentes. Bestard estuvo más de veinte años y de Sansó lo he aprendido todo. Uno debe estar en un puesto donde sienta la confianza de la gente y la creencia de hacer las cosas bien.

El problema es cuando uno se pasa todo el día sentado en una silla y cree que ya lo ha hecho todo. Aquí debes irte porque ya no eres útil para el fútbol. Quiero pisar mucho la calle porque me aburre quedarme sentado. Este debe ser el objetivo de un presidente.

Sansó ha querido dar un paso al lado precisamente para centrarse en la gestión como secretario general. ¿Esa será la principal diferencia entre ambos?

Somos dos personas muy distintas. Cada uno es bueno en lo suyo y, por mi parte, considero que tengo facilidad para ello. Por mi profesión nunca me gustó trabajar encerrado en un despacho. Nombraremos delegados comarcales y también Menorca y las Pitiusas tendrán un peso importante.

Cuando uno se queda veinte años encerrado en la federación, solamente conoce su realidad y cree que lo hace todo bien. Los clubes cada día te trasladan inquietudes nuevas y el 99% de las veces tienen razón porque ellos lo tocan con las manos.

Jordi Horrach llegó a la FFIB en 2022 para ocupar el cargo de secretario general / P. F.

Durante la carrera electoral usted ha comparado la gestión federativa con la empresarial. ¿Qué le ha aportado también su paso por el mundo de la política?

De la política he podido extraer que hay que estar cerca de la gente para entender cuales son sus necesidades. No podemos gestionar un presupuesto de siete millones y medio de euros como si fuésemos un supermercado de barriada. Tenemos que coger todo lo bueno que hace una empresa para que los recursos sean eficientes y lleguen a todo el mundo.

Confesó usted el pasado jueves su intención de empezar a implantar cambios a partir de los primeros quince o veinte días de su mandado, ¿cuáles prioriza?

Debe notarse un cambio y este pasará por continuar el que se inició dos años atrás con Sansó al frente. A un presidente del Gobierno se le da cien días de confianza, en mi caso quiero que todo lo que empecemos a aplicar sea aprobado previamente por los clubes. Sobre todo aquello que tenga trascendencia económica, deportiva o cambios de reglamento deben pasar por la asamblea.

Hay que crear sinergias, arreglar aspectos económicos internos como la masa salarial desorbitada y, a nivel de competición, haremos una asamblea extraordinaria para que se voten todas las propuestas que anunciamos. durante estas últimas semanas.

Pensando en los cuatro años de mandato, ¿cuál es el principal cambio que le gustaría que lleve su sello personal?

Principalmente el sistema fútbol que tenemos, con el trasvase constante de jugadores del fútbol base, mediante el acuerdo de convivencia entre clubes. Esto debe cambiarse en los primeros tres meses. Hay clubes grandes con muchos equipos por categoría y esto provoca que otros más pequeños no puedan tener presencia en algunas categorías. Hay que saber regular esto, que existan unos derechos de formación que se paguen al club de origen y también una limitación del número de fichajes.

¿Por dónde pasará la modernización de la FFIB?

Todos los procesos burocráticos de los clubes, que no son profesionales, los hará la FFIB para que no pierdan dinero en subvenciones. Hay presidentes que se sienten solos. El 1 de noviembre se pondrá en marcha esta iniciativa y, si hay que poner más personal en la federación, en eso hay que invertir.

Igual que en poner la FFIB a disposición de los clubes todo el fin de semana, un médico al teléfono para la mutualidad y protocolos para atender urgencias. He sufrido todos estos contratiempos en el pasado y siempre me he quejado de que solamente los clubes pagábamos a la federación. El retorno no debe ser monetario, sino en trabajo que te ahorre.

Se están disputando los Juegos en París y tenemos a Cata Coll, Patri Guijarro y Mariona Caldentey optando a medalla en fútbol femenino. Con todo lo que han logrado hasta ahora, ¿qué supondría un nuevo éxito a nivel olímpico?

Para ser unas islas pequeñas con 35.000 licencias, muchas menos que Andalucía (250.000), Catalunya (220.000) o Galicia y la Comunidad Valenciana (200.000), estamos sacando mucho talento.

Nuestra ilusión es abrir un centre de tecnificació porque, hasta hace poco, el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears no tenía plazas para fútbol. Tenemos que darle calidad a nuestros futbolistas y que, aquellos que han llegado a disputar unos Juegos, puedan contarnos cuál ha sido su historia pensando en qué podemos hacer desde la FFIB.