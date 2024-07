Oros de Dani Castilla e Ivana Peralta en el Nacional sub-20

Siguen los éxitos del atletismo mallorquín, que este fin de semana conquistó dos oros en los Campeonatos de España sub-20 celebrados en Castellón. Las medallas las consiguieron Ivana Peralta (Siurell-Sa Sini) en los 200 metros y Dani Castilla (Fent Camí Mislata) en los 110 metros vallas.

El atleta de Calvià Dani Castilla, en una especialidad tan técnica como los 110 vallas, obtuvo un triunfo arrollador. Logró una victoria incontestable firmando un tiempo de 13.51, pero con viento de +4.1 que anula lo que era un nuevo récord de Balears sub-20. Donde hubo récord (13.60 el anterior) fue en las semifinales, en las que firmó 13.52 con +0.8 de viento legal, marca que es la tercera sub-20 de todos los tiempos a nivel nacional.

Dani Castilla, pasando una valla en el Nacional de Castellón / P.B.

En la final se paró la carrera por salida nula de su compañero de entreno Arturo Amisen, que buscaba la mínima para el Mundial. «Lógicamente algo me distrajo de cara a la concentración. Pero lo que más influyó fue el excesivo viento a favor que me empujaba hacia la valla y realmente me obstaculizaba para pasarla», explicó Castilla a Diario de Mallorca.

«Me encuentro muy bien y fácil de carrera y mecánica de paso de valla, lo que me da ánimos de cara al Mundial sub-20 de Perú, en el que creo que tengo opciones de disputar la final con estos tiempos registrados en Castellón», añadió.

Por su parte, Ivana Peralta, gran esperanza en los 200 metros y que entrena en la Blume de Madrid, tuvo un campeonato plácido por sus victorias por amplio margen. En series ganó con 24.75, en semifinales lo hizo con 24.54 y se proclamó campeona en la final con 24.22, con viento superior al legal.

Otros resultados

En cuanto a otros participantes mallorquines, Hayat Abdessalam (Siurell-Sa Sini) participó en 100 lisos (fue sexta en series con 12.53) y en 200 (sexta en series con 25.55). Nuria Muntaner (Speed Club), corrió los 100 metros quedando cuarta con 12.30. Teresa Ribas (Speed) se quedó en series, en la que fue quinta con 58.09.

Ángel Cobos (Total Team Manacor) fue segundo en series por detrás de Dani Castilla, firmando 14.47; en ‘semis’ se quedó con 23.77, ignorando por qué circunstancia. Por el Pegasus participaron Magüi Calvo en 800 metros, que en series registró 2:20.01; Carla Jaume quedó decimoquinta en jabalina (32.80); Inés Ileva Paulova hizo tres nulos en salto de pértiga sobre 3’10 metros. Por su parte, Ángel Pérez Rovira (CF Barcelona) en semifinales finalizó octavo con 4:04.49. El menorquín Sergi Pons (Cecome Menorca) se clasificó para la final de 400 por tiempos con 48.57 (MMP), siendo octavos en la final con 49.12.