Muriqi: «Arrasate quiere presionar mucho al rival, el año pasado estábamos atrás»

Vedat Muriqi (Prizren, Kosovo, 1994) quiere reivindicarse esta temporada después de que en la anterior, una lesión sufrida con su selección en noviembre, condicionara su rendimiento ya que apenas marcó siete goles. El delantero, la gran estrella de los bermellones, atiende a Diario de Mallorca en uno de los jardines del Hotel Lea Marston de Birmingham, con la ilusión de recuperar su máximo nivel. «Ojalá pueda llegar al punto de forma de hace dos temporadas», confiesa esperanzado antes de tranquilizar a la afición asegurando que se quedará «hasta que el club» le diga que no le quiere más.

¿Se nota el cambio de entrenador?

Claro que sí. Es una ley del fútbol, cuando se cambia un entrenador es una oportunidad para todos los jugadores, sobre todo para los que han participado menos en la anterior temporada. Y eso se ve en los entrenamientos, que están siendo muy intensos, ya sean más cortos o más largos, pero siempre muy intensos. Ahora estamos cansados, pero sabemos que esto nos va a dar la vida en muchos partidos.

En el manual de Arrasate siempre se trabaja con balón.

Sí, nosotros tampoco estamos acostumbrados a trabajar tanto con el balón el tema físico, pero cada uno tiene un sistema de trabajo y nosotros tenemos que hacer lo que nos piden para salir, jugar y demostrar de la mejor manera lo que podemos.

¿Cómo es Arrasate?

Me ha causado una buena impresión. Es un entrenador muy claro, te pide directamente lo que quiere, no tiene dudas de lo que quiere hacer en el campo porque sabe que va a funcionar. Por eso nos pide, ya seas delantero, centrocampista o central lo que quiere de cada uno y eso me ha gustado mucho porque no crea dudas. Y luego fuera del campo, habla con los jóvenes, con nosotros también y en estas semanas ha sido genial. Ojalá también nos ayuden los resultados cuando empiece la temporada.

¿Qué le pide a usted?

Jagoba quiere presionar mucho al rival, el año pasado estábamos casi todos los partidos atrás, esperando el fallo del adversario y creo que esta temporada será diferente. Él quiere que sea el delantero el que inicie la presión, que apriete cuando se vea claro que podemos apretar. En esto nos insiste en los entrenamientos.

Esta temporada parece que los delanteros estarán más arropados, con más gente cerca de usted.

Sí, y eso es muy importante para un delantero. Cuando hay más gente cerca de ti tienes menos posibilidad de perder el balón y más opciones de marcar goles y de combinar con tus compañeros, así que eso es bueno para un delantero.

Le condicionó mucho la lesión que sufrió en noviembre para su rendimiento durante la temporada.

Sí, tuve una mala época de dos meses y pico y después me costó al volver. Pero al final de la temporada me sentía bien físicamente, en los últimos siete u ocho partidos, pero lo que sucede es que cuando un delantero no marca goles la gente cree que estás fuera de forma y a ti mismo te parece que no has vuelto bien de la lesión. Ojalá pueda llegar al punto de forma en el que estuve hace dos temporadas porque, si me siento bien, puede ser que marque más goles.

¿Ha podido descansar bien este verano?

He estado muy bien, con mi familia y con mis amigos en mi país. Y después ya volví a Mallorca para prepararme bien porque el año pasado perdí más de dos meses. Sabía que eso me iba a ayudar mucho porque la pretemporada es muy importante para un jugador, tanto física como mentalmente. Estoy feliz porque estamos trabajando muy fuerte e intenso y eso es lo que necesito yo, estoy seguro que eso nos dará nuestra recompensa.

El verano pasado se habló mucho de su futuro. ¿La afición puede estar tranquila de que seguirá en el Mallorca?

Sí, nunca he tenido dudas de eso. La gente tiene que entender que soy una persona normal que viene a trabajar aquí y estoy feliz y contento. Siento que detrás de mí tengo a la afición y a todos. Voy a dar todo hasta que el club me diga que no me quiere más.

Abdón alcanzó su récord de goles, pero usted y Larin, que costó ocho millones, no estuvieron en las cifras esperadas, ni mucho menos. ¿Qué le sucedió a la delantera la pasada campaña?

Estuve fuera catorce partidos, que son muchos. Si marqué cinco goles, quizá con estos partidos hubiera llegado a los doce, que son cifras buenas para un delantero del Mallorca. Por eso creo que en mi número total hay que tener en cuenta los partidos que me perdí. En el caso de Larin era su primer año, la gente tenía muchas esperanzas con él por lo que se pagó. Yo le digo que es un buen jugador, es un perfil que nosotros necesitamos y creo que, con este míster nuevo, va a volver el Larin del Valladolid y nos va a ayudar mucho en el campo. Y Abdón jugó bien, porque en las oportunidades que tuvo para jugar dijo ‘yo estoy aquí’ y marcó goles importantes. Y esta competición entre delanteros beneficia al equipo y ojalá todos los delanteros hagamos más que el año pasado.

Ha llegado Takuma Asano. ¿Cómo le ve?

Es muy rápido, tiene una buena visión del fútbol, se nota que entiende. Creo que este año lo vamos a hacer bien, sabe cómo moverse dentro del campo, creo que es más extremo que delantero porque ahí tiene más espacio para romper en velocidad y coger la pelota y encarar en el uno contra uno. Es un buen fichaje y le tenemos que ayudar para que se adapte lo antes posible.

¿Cree que es necesario que llegue algún delantero más?

Eso depende del míster, pero con este sistema de 4-3-3, tres delanteros bastan.

¿Qué se le puede pedir al Mallorca esta temporada?

Pues más que la temporada anterior.

¿Firmaría la permanencia y llegar a la final de la Copa del Rey otra vez?

Claro, ahora mismo.

Disputarán la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí contra el Real Madrid. ¿Piensan en ello?

Nos ilusiona, pero no pensamos en ello porque queda mucho tiempo para eso. Ojalá lleguemos a la Supercopa con mucha tranquilidad en la Liga y luego puede pasar cualquier cosa porque ya habéis visto, en la final de la Copa del Rey, cómo peleamos y luchamos. Una final es otra historia, la Supercopa será una semifinal, pero será más o menos igual, y en un campo neutral. Si con este sistema de juego lo hacemos bien en la Liga, luego en enero se notará mucho la diferencia y tendremos nuestras opciones de llegar a la final.

Parecía imposible cuando lo dijo, pero usted ya soñaba hace dos años jugar con el Mallorca una final de la Copa del Rey.

Sí, porque es que me hacía ilusión ganar la Copa del Rey porque, honestamente, ganar la Liga es muy difícil. Nos pusimos 1-0 por delante, creía que ganaríamos, era un sueño cumplido y con la atmósfera en el estadio, fue muy bonito pero... Ojalá lo vivamos otra vez, pero que sea un final diferente.

Gio y Rajkovic tienen ofertas importantes del extranjero. ¿Cómo se gestiona algo así durante una pretemporada?

Es que eso depende de la persona. Si es la oferta de su vida puede ser que enganche más, pero eso ya es trabajo del jugador con la directiva. Y la directiva tiene que pensar que si un jugador quiere ir y no le dejas, puede ser que durante el año no te vaya a ayudar porque su cabeza no está aquí para ayudar a sus compañeros. Es una línea muy fina que las dos partes tienen que mirar bien y tomar una decisión que deje bien a las dos partes.

¿Le gusta la camiseta del Mallorca de esta temporada?

Las tres camisetas me gustan, pero soy más clásico. La primera camiseta tendría que ser roja, pantalones negros y calcetas negras. Pero seguro que algún año vuelve a ser así.

Su primer club en Kosovo le ha dedicado una camiseta.

Sí, fue muy bonito. El presidente del club es mi amigo y se lo agradezco, es un buen detalle para un jugador que salió de ahí y ha llegado a jugar en España. Ahora estoy intentado ayudar a mi ex club en los que sea, incluso busco jugadores para que vayan hacia allí. Llevo doce años en Europa y tengo más experiencia que ellos.

Suscríbete para seguir leyendo