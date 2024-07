Jordi Horrach entrega 196 avales a la Federación Balear de fútbol

A falta solamente de confirmación oficial el próximo martes, Jordi Horrach será el nuevo presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) hasta 2028.

El hasta ahora secretario general de la FFIB relevará al presidente Pep Sansó en el cargo cuando se validen, por parte de la junta electoral, los 193 avales que este jueves al mediodía presentó en las oficinas de Son Malferit acompañado por nombres importantes de su equipo de trabajo como Mari Paz Cerdá o José Tirado.

Tal y como ya se preveía, cuando en apenas 24 horas después de iniciarse el periodo de captación de apoyos superó el centenar, Horrach no necesitará pasar por las urnas al acaparar más del 85% del censo, que asciende a un total de 229.

Hay que recordar que cualquier aspirante precisaba entregar un mínimo de 57 avales, antes del lunes 29 de julio, para formalizar su candidatura a los comicios del ente federativo previstos para el próximo 8 de septiembre.

Ante el mayoritario apoyo del fútbol autonómico al abogado mallorquín de 46 años y su programa continuista, otros precandidatos como Fausto Oviedo o Gabriel Matas se quedan fuera de la carrera electoral.

Horrach deberá esperar ahora al martes día 30 de julio para que la Junta Electoral valide los avales entregados / P. F.

Modernización

"Hemos trabajado durante muchos meses y estos quince días han sido suficientes para que todo este apoyo de los clubes se haya visto materializado los 196 avales presentados hoy", se congratuló Horrach.

El futuro mandatario del fútbol autonómico destacó como clave de este masivo apoyo "haber ido campo a campo, sentarnos con los clubes y llegar a consensos para que nuestro programa sea votado en una futura asamblea".

"El continuismo será relativo. El fútbol balear necesita cambios para adaptarse al siglo XXI. Digitalmente tenemos nuevas herramientas que ahorrarán trabajo a unos clubes que no debemos olvidar que el 99% no son profesionales", adelantó Horrach.

"Neceistamos ideas y no confrontación"

Sobre la intención de Horrach de denunciar las "injurias y calumnias" recibidas por el aspirante Fausto Oviedo durante la precampaña, este no ha cambiado su parecer.

"No he sido yo quien ha enfangado el debate. Cuando se calumnia o se injuria, debe poder defenderse ante un juez. Porque sea presidente no voy a olvidar lo sucedido. Las mentiras deben poder justificarse", señaló el afectado.

Horrach no escondió que le "incomoda porque es muy duro lo que se ha dicho hacia mí, la federación o Pep Sansó. No es justo porque no han presentado ninguna prueba y la muestra de que los clubes no les han creído la tenemos hoy con todos los avales entregados".

"No todo vale para ganar unas elecciones, hay que pisar los campos y escuchar a los presidentes de los clubes. Necesitamos ideas y no confrontación", zanjó el futuro presidente sobre esta cuestión.

Caras nuevas

"Habrá cambios en todos los ámbitos federativos. Cuando llego a un sitio me gusta generar un producto nuevo, necesitamos un cambio global y ya se notará en los primeros 15 o 20 días de gobierno", adelantó Horrach.

El próximo mandatario del fútbol balear recordó que también ha implicado al futbol menorquín y pitiuso en su proyecto. "Hemos presentado ya a nombres como el de Toni Curuné, expresidente de la Penya Independent de Ibiza, como vicepresidente o Toni Vila, presidente del Mercadal de Menorca, y en los próximos días, tras la ratificación del Govern, conoceréis más nombres", finalizó.