El Mallorca Palma Futsal arrancará la liga en Santa Coloma

El Mallorca Palma Futsal ya conoce el calendario de la Primera División para la próxima temporada. Los mallorquines comenzarán la liga el fin de semana del 12 y 13 de octubre, un mes más tarde de lo habitual debido a la disputa del Mundial en Uzbekistán el mes de septiembre. Su primer partido será como visitantes ante el Industrias Santa Coloma, repitiendo el inicio de la temporada pasada. En esa ocasión, el equipo dirigido por Antonio Vadillo debutó con una victoria por 3-6 en el Pavelló Nou de la ciudad barcelonesa.

Una semana después, el Mallorca Palma Futsal jugará su primer partido en casa contra el Viña Albali Valdepeñas. Los aficionados tendrán la oportunidad de ver a su equipo nuevamente en la tercera jornada, también en Son Moix, enfrentándose al Servigroup Peñíscola. Así finalizará octubre, el mes inaugural de la competición. Noviembre comenzará con un desplazamiento a Andalucía para medirse al Jaén Paraíso Interior.

Luego, el equipo balear se enfrentará a los recién ascendidos Pescados Rubén Burela en Galicia y Wanapix AD Sala en Son Moix. Posteriormente, el Mallorca Palma Futsal viajará a la cancha del Ribera Navarra antes de recibir en casa a ElPozo Murcia y al vigente campeón, Jimbee Cartagena Costa Cálida.

Este tramo culminará con un viaje a la ciudad condal para enfrentarse al Barça en tres semanas de alta exigencia. Los últimos rivales de la primera vuelta serán el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el Quesos El Hidalgo Manzanares, el Movistar Inter, el Noia Portus Apostoli y el C.A. Osasuna Magna, concluyendo el último fin de semana de enero.

Calendario del Mallorca Palma Futsal Primera División 24 25 / Palma Futsal

Desde esta temporada, el calendario de la Primera División será asimétrico, por lo que el orden de los partidos no se repetirá en la segunda vuelta. Esta comenzará en febrero con un enfrentamiento entre el Mallorca Palma Futsal y el Noia Portus Apostoli. La liga regular finalizará el último fin de semana de mayo, con el partido contra Quesos El Hidalgo Manzanares en Son Moix.

Antonio Vadillo: “Nos tocará trabajar bastante en la pretemporada para llegar al inicio de la competición en un nivel óptimo”

Antonio Vadillo, tras conocer la hoja de ruta que seguirá su equipo la próxima temporada, comenta: "Para nosotros, lo más importante es preparar al equipo lo mejor posible durante la pretemporada y adaptar a los nuevos jugadores". El técnico se enfrentará nuevamente al reto de dirigir a un equipo renovado. "Con tantos cambios en la plantilla, nos tocará trabajar mucho en la pretemporada para llegar al inicio de la competición en un nivel óptimo", advierte.

La importancia de una buena pretemporada es máxima, especialmente este año, con un inicio de competición frenético. "Comenzamos con un partido fuera de casa, en una pista siempre difícil como la de Santa Coloma. Después tenemos dos partidos consecutivos en casa contra rivales que nos lo pondrán muy difícil, y luego llega la Main Round y la Intercontinental en casa", explica Vadillo. No obstante, los compromisos internacionales no pueden desviar la atención de la competición liguera. Antonio Vadillo señala: "Tenemos dos objetivos muy importantes: pasar la Main Round como primeros de grupo y ganar la Intercontinental en casa, pero no podemos olvidarnos de la liga. Debemos sumar un buen número de puntos en las primeras jornadas para estar arriba en la clasificación".

Desde dentro del vestuario, Marcelo advierte: "Es un calendario muy largo". Por ello, el cierre del Mallorca Futsal asegura: "Debemos empezar bien para coger una buena dinámica al inicio de la temporada y mantenernos siempre al máximo nivel para competir contra todos los equipos".