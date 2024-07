Rafa Nadal logra una brillante victoria ante Cameron Norrie en Bastad

El mallorquín Rafa Nadal se clasificó este jueves con brillantez para los cuartos de final del torneo de Bastad (Suecia), puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse por un doble 6-4 a un rival de nivel como el británico Cameron Norrie frente al que dejó buenas sensaciones.

La vuelta a las pistas del manacorí desde su eliminación en Roland Garros está siendo de momento positiva y después de deshacerse sin demasiados problemas del sueco Leo Bjorg, hizo lo propio del inglés, un jugador de mucho más nivel y quinto cabeza de serie en el evento sueco, para citarse ahora con el cuarto favorito, el argentino Mariano Pavone, otro buen especialista en arcilla roja.

Con los Juegos Olímpicos de París ya a la vuelta de la esquina, el ganador de 22 'Grand Slams' parece estar en un momento óptimo de forma y de juego, lejos de las primeras dudas que ofreció cuando volvió en Primavera. Su 'drive' hizo daño a Norrie y tuvo muy buenos tramos, sobre todo cuando se le complicó el segundo set, momento el que aceleró para evitar una tercera y definitiva manga.

El encuentro comenzó muy igualado como estaba previsto y ambos jugadores acertaron a mantener sus servicios. El británico exigió en el sexto juego al balear, pero este aguantó y luego aprovechó su oportunidad en el siguiente para romper y coger ventaja en el marcador (5-3). De todos modos, a la hora de cerrar el parcial con su saque, Nadal necesitó levantar dos bolas de 'break', salvadas ambas con solvencia.

Pero Norrie, buen jugador de tierra batida, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente y, tras salvar una pelota de rotura con su primer saque del segundo set, logró coger el mando del partido tras su primera rotura en el cuarto juego, que obligaba a Nadal a un esfuerzo más.

Y el exnúmero uno del mundo aceptó el reto pese a verse abajo 4-1 y elevó su tenis para remontar con mucha autoridad ante un rival desarbolado y que sólo fue capaz de hacer tres puntos más en el resto del partido para dejar vía libre al de Manacor.

"He tenido buenas sensaciones. Hace tiempo que no jugaba, desde Roland Garros, y he tenido la oportunidad de competir contra un buen jugador como Cameron. He jugado buen tenis en algunos momentos, en momentos necesito jugar un poco más agresivo, pero es parte de este viaje. No he competido todavía lo suficiente", remarcó.

Sobre su remontada en el segundo set, advirtió que se sentía "mejor" que el británico, pero que hizo un "mal" tercer juego y sufrió el 'break'. "Me dije a mí mismo que podía ser 4-1 para mí también, así que traté de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Probablemente jugué un poco más agresivo con mi revés y creo que al final del partido hice un mejor trabajo y eso marca la diferencia. Con el 'drive' estoy muy feliz y con el servicio también", detalló.

Sobre si siguiente rival, Nadal fue claro. "Navone es un jugador que está jugando muy bien este año, ganando muchos partidos, especialmente en tierra. Estoy en cuartos de un evento histórico como este de Bastad y no puedes esperar a un rival fácil. Estoy concentrado en seguir mejorando cada día, intentando jugar cada día un poco mejor. Sé que va a ser difícil, pero espero poder jugar un buen tenis y darme la oportunidad", sentenció Nadal.