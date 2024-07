Nicolau Mir recibe ánimos antes de viajar a los Juegos de París

Nicolau ha recibido la visita del Director General de Deportes del Govern Balear, Juan A. Ramonell y la presidenta de la Federació de Gimnàstica de les Illes Balears, Laura Ramos, quienes le han manifestado su apoyo en esta citatan importante, en la que el mallorquín tendrá la oportunidad de participaren la prueba por equipos, así como en la prueba individual "All Around", compitiendo en los seis aparatos. También han estado presentes Eladi Huertas, gerente de la Fundació per a l'Esport Balear y Fernando Llodrà, presidente del Xelska Illes Balears.

El gimnasta del Xelska Illes Balears ha realizado sus últimos entrenamientos en la sala de Gimnasia del CTEIB, antes de su partida este próximo jueves con el equipo nacional español a la capital parisina, para su segunda participación olímpica.

Nicolau se desplaza con el resto de su equipo con anterioridad al grueso de la delegación española, ya que la modalidad de Gimnasia Artística Masculina será la primera en abrir la competición, el 27 de julio, justo el día después de laCeremonia Inaugural de los Juegos de París 2024. Eso significa que el día 24 los gimnastas ya entrarán en escena al realizar el entrenamiento oficial en el Podium del París Bercy.

Tras el concurso clasificatorio se espera entrar en la diferentes finales, siendo el mayor objetivo planteado conseguir por primera vez en la historia el pase a la final por equipos, aunque también se barajan en el combinado español otras opciones a nivel individual.