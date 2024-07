Enric Mas: "Esta no es, ni mucho menos, mi mejor versión"

El mallorquín Enric Mas (Movistar), protagonista de la escapada del día que claudicó a 9 kilómetros de la cima de Plateau de Beille, disfrutó de la etapa reina de los Pirineos, pero se quedó lejos de demostrar la mejor versión de sí mismo que pretende ofrecer en este Tour. "He podido disfrutar. Conocía bastante la etapa porque queda cerca de donde resido. Lo he pasado como un niño pequeño. Ha sido un mundo nuevo para mí. Esta no es ni mucho menos la mejor versión de Enric Mas, y las sensaciones no son muy buenas, pero voy a seguir intentándolo", comentó en meta.

El artanenc se metió en la escapada inicial que se formó en el ascenso al primer puerto de la jornada, el Peyresourde, pero en el último puerto la batalla entre los favoritos echó abajo cualquier ilusión de victoria. ""Iba a por la victoria desde el primer momento, pero cuando no son unos son otros los que intentar ir a por la etapa. Empezamos con poco tiempo la ascensión para lo que es una fuga como esa, y el Plateau de Beille es un puerto muy largo. Hemos apretado a tope, y disfrutado corriendo, y todo el equipo ha estado muy bien", dijo.

A falta de una semana de Tour, Enric Mas anuncia que los intentos de victorias van a continuar en la última semana de Tour. "Voy a seguir intentándolo; queda una semana más. Este lunes, descanso; el martes, a ayudar a Fernando Gaviria; y a partir de ahí, a buscarlo todos", concluyó.

Enric Mas cruzó la meta de Plateau de Beille en el puesto 15 a 7.35 minutos, y en la general está en el puesto 22 a más de una hora.