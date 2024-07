Todo a punto para el Torneo de Golf Diario de Mallorca

El Torneo de Golf Diario de Mallorca Trofeo Banco Sabadell llega a su 33 edición con la misma fuerza y entusiasmo de siempre. Ya está todo a punto para que dé comienzo esta prueba deportiva, una de las citas más importantes del calendario golfístico de Balears.

Al igual que ocurriera el pasado año, el Club de Golf Santa Ponsa I acogerá este campeonato que se celebra mañana de 9:00 a 14:00 horas y que repite el éxito de anteriores convocatorias con cerca de un centenar de deportistas inscritos. La modalidad de juego será parejas mejor bola stableford hándicap, shotgun a las 9:00 con un máximo de 5 horas de juego. En cuanto a los premios, Scratch, 1ª,2ª,3ª a la pareja clasificada hándicap; bola más cercana indistinta y Drive más largo damas y caballeros.

El Torneo de Golf Diario de Mallorca Trofeo Banco Sabadell, no solamente es uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada, también es una cita que conjuga múltiples propuestas que van más allá de lo meramente competitivo, combinando ingredientes como la profesionalidad, la deportividad y la diversión.

Uno de los grandes atractivos de la cita es el campo elegido para su desarrollo, ya que el Golf Santa Ponsa I reúne una serie de características que lo hacen ideal para acoger esta competición. El campo es igualmente atractivo para jugadores de todos los niveles, tanto para un torneo del European Tour como para pruebas amateur.

El Banco Sabadell será un año más el patrocinador principal de este encuentro que también cuenta con los copatrocinios de Engel&Völkers y Edificam. Además, de la Federación Balear de Golf, empresas como Coca Cola, Arabay, Hotel Kimpton Aysla, All Sun Hoteles, Can Auli, Robinson, Tiendas Beds, Marina Beach Club, Tabana Restaurante, Port Calanova, Gran Folies Beach Club, Grupotel, Sixt, El Corte Inglés y Pedro’s; no han querido perder la ocasión de colaborar con el Torneo.

La cita con el deporte del golf se vivirá de forma especial en el campo del Golf Santa Ponsa I. El Torneo de Golf Diario de Mallorca Trofeo Banco de Sabadell tendrá otros alicientes, además de la sana competición. Así, todos las personas inscritas recibirán un welcome pack que incluye diversos artículos. Durante las cinco horas que dura la prueba, los jugadores dispondrán de un catering en el halfway en el que Arabay ofrecerá una degustación de sus cafés además de deliciosos bocados para reponer fuerzas.

Una vez finalizada la prueba, se ofrecerá un cóctel en formato finger food en el hotel Kimpton Aysla, situado junto al campo. Seguidamente, a las 15:00 horas, tendrá lugar la entrega de premios. Los asistentes también podrán participar del sorteo de diversos regalos aportados por los patrocinadores y colaboradores.