Nicolau Mir: "Sería histórico llegar a la final por equipos en París"

Nicolau Mir regresó a Mallorca este viernes para hacer un último alto en el camino antes de afrontar los segundos Juegos Olímpicos de su carrera. El gimnasta del Coll d'en Rabassa visitó la sede de ConectaBalear, patrocinador del Club Xelska y la Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal.

"Estoy muy satisfecho y agradecido a ConectaBalear y la Fundació Palma Futsal por apoyar al Xelska. Son un ejemplo a seguir como empresa privada mallorquina que está con el deporte minoritario", resaltó Mir, que fue recibido en la sede de la compañía en el polígono de Manacor por el gerente, Joan Miquel Durán, y el director de operaciones, Sebastià Riera.

El mallorquín viajará a París dentro de diez días para iniciar la competición con el equipo español gimnasia artística, junto a Ray Zapata, Joel Plata, Thierno Diallo y Néstor Abad. Su técnico en el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB), Manuel Martínez, le acompañará en la cita olímpica.

"Estoy muy ilusionado después de vivir la experiencia en Tokio, que fueron mis primeros Juegos hace tres años y fue muy distinto debido al covid. El planteamiento es distinto aunque el equipo es el mismo. Estamos más consolidados y tenemos más experiencia", manifestó Mir.

Objetivos

El gimnasta del Xelska se mostró ambicioso de cara a París 2024. "Llegar a la final por equipos sería algo histórico. Hace unos años llegamos a una final de Mundial por equipos y este es el principal objetivo de todo el ciclo olímpico, pero sabemos que es muy difícil porque China, Japón y EEUU son intocables. Cualquier detalle te puede dejar o meter en una final, y ahora hay que afinar y no lesionarse antes de competir", señaló.

Nicolau Mir conoció las instalaciones de ConectaBalear de la mano de Sebastià Riera y Joan Miquel Durán / P. F.

"En la parte individual buscaría la final all round, que es la suma de todos los aparatos. Participa en todos y te permite optar a la final all round. Sabemos que es factible por puntos, aunque nunca he llegado a una final Mundial en el all round. Si no se logra, no pasa nada porque no tuve esa experiencia", agregó Mir.

Referente

Nicolau Mir se convertirá en los Juegos de París en el primer gimnasta balear que participa en dos citas olímpicas. "Ello refleja el buen trabajo del CTEIB. Hay un grupo muy bueno que no me obliga a tener que irme a Barcelona ni Madrid. Se trabaja muy bien técnicamente".

"Hay un gran grupo de trabajo a nivel masculino cuando hace veinte años ni existía. Todo empezó con Fabián González y ahora, poder lograr objetivos trabajando en casa, es lo más importante. Ojalá en el futuro haya más y yo sea un referente que ha elevado la gimnasia masculina", expresó el gimnasta de 24 años.

Presión

Mir, que logró el oro este año en la Copa del Mundo de Turquía en paralelas, confesó no sentirse presionado. "En gimnasia cada competición varía mucho. Hemos tenido grandes resultados desde 2022 y no tenemos más presión porque sabemos que unos Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con un Mundial, Europeo ni Copa del Mundo. Hay menos participantes, pero ahí van los mejores", aseguró.

"Personalmente, no me pongo expectativas. No quiero que nada dependa de lo anterior, sino del trabajo realizado este año con mi entrenador. Si hemos demostrado que el trabajo realizado ha valido la pena, ya estaremos contentos", finalizó.