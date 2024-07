Enric Mas: “Aún espero mostrar mi mejor versión el Tour”

“Aún espero mostrar mi mejor versión en el Tour”, ha señalado Enric Mas(Movistar) tras finalizar la duodécima etapa del Tour de Francia. El mallorquín, lejos de la lucha por la general del Tour de Francia, vigésimo a 19.28, espera que la suerte cambie con la llegada de los Pirineos y que quede tiempo y oportunidades "para ver" su "mejor versión".

El ciclista se ha quedado a 2:02 del ganador de la etapa y ya piensa en sus próximas jornadas. "Aún no sabemos cómo vamos a plantear el fin de semana en la montaña y la tercera semana. De momento vamos a trabajar para los esprints de Fernando Gaviria, luego ya veremos", ha apuntado tras llegar a la meta.

El de Artà no se encuentra en su mejor momento, pero no pierde la esperanza. "Las cosas no están saliendo como quería, pero ante todo quiero disfrutar de la bicicleta. Espero aún ofrecer la mejor versión de Enric Mas en este 2024", ha destacado.

El eritreo Biniam Girmay ha logrado este jueves en Villeneuve-sur-Lot su tercer triunfo al esprint en este Tour de Francia, por delante del belga Woud van Aert y del francés Arnaud Demarre. El esloveno Tadej Pogacar ha mantenido el maillot amarillo en una clasificación general en la que su compatriota Promoz Roglic ha perdido algo más de dos minutos tras haberse caído a unos 12 kilómetros para la llegada.

La clasificación general mantiene como primero a Pogacar seguido de su pareja incansable de baile, Vingegaard. En el podio como tercero sigue Evenepoel. Roglic, que estaba a menos de dos minutos del serbio, tras su caída, pierde dos minutos y dos segundos más y baja al sexto puesto.