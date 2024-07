Rudy Fernández: “No he jugado al baloncesto para ser recordado”

“No he jugado al baloncesto para ser recordado, solo quiero disfrutar de este deporte”, ha señalado convencido Rudy Fernández. El alero mallorquín ha comparecido en una multitudinaria rueda de prensa en una de las terrazas del Hotel Valparaíso Palace por la presentación de su ya tradicional Campus y con la presencia, entre otros, del alcalde de Palma, Jaime Martínez. El baloncestista, a punto de retirarse, va a superar uno de los récords más importantes del baloncesto masculino al disputar sus sextos Juegos Olímpicos a sus 39 años, siendo el único a nivel mundial en conseguirlo. “Voy a vivirlo como unos Juegos más, pero de la forma que van a ser los últimos y lo hace más especial”, ha apuntado.

El jugador de la selección española no ha querido sacar pecho por lo conseguido. “No le estoy dando tanto valor a ser un récord histórico. Quedan tres partidos más para pasar a la siguiente ronda. El equipo es una familia y estoy feliz de poder ser el capitán de esta selección y ojalá podamos clasificarnos a la siguiente ronda”, ha afirmado en referencia a la fase de grupos de los Juegos en los que el combinado nacional se medirá a Australia, Grecia y Canadá.

El baloncestista, formado en el colegio Sant Josep Obrer, reconoce el éxito que está teniendo Balears con el deporte y, sobre todo, con el baloncesto. Junto a Abrines y Llull, está incluido en la lista de Scariolo para la cita de París. “Creo que se están haciendo las cosas bien a nivel deportivo. El futuro y el presente es muy bueno. A ver si Son Moix puede acoger en su día un partido de primera división de baloncesto, es difícil pero, si se sigue así, se puede conseguir”, ha resaltado.

Rudy en el acto de la presentación de su campus / Manu Mielniezuk

El madridista acaba de disputar su primer Preolímpico después de 20 años con la selección española y que ha finalizado con el billete tras superar en la final a Bahamas. “Surgen siempre esas dudas y esos miedos, pero muchos de los jugadores de este equipo fuimos campeones de Europa y lo hemos demostrado durante todo el torneo”, ha indicado. “Era algo nuevo. No sabes hasta el día de hoy si podía estar o no en estos sextos juegos”, ha añadido.

El capitán de la selección española se ha acordado de ese último partido disputado en Valencia. Tras ir ganando con una amplia ventaja, salió ovacionado y se llegó a a emocionar. “Me costó pensar en las cosas, pero pensé en primer lugar en mi padre, que nos ha impulsado a ser siempre competitivos, que es lo que me ha dado poder estar en este lugar”, ha reflexionado antes de aplaudir a la hinchada que acudió a esos dos últimos partidos decisivos en la Fonteta. “Agradecer a la gente de Valencia, sabíamos que eran fechas difíciles pero les sentimos muchísimo cuando mas los necesitábamos”, ha comentado respecto a los duelos frente a Finlandia y Bahamas.

Ferrer, Mari Cruz, Martínez, Fernández y Fernández antes del acto de presentación / Manu Mielniezuk

El campus que lleva su nombre y que se celebra en la isla desde hace catorece años sigue contando con una gran participación. “Ahora mismo hay 240 niños apuntados. En menos de cuatro horas, las inscripciones estaban cerradas”, se ha felicitado el mallorquín. Una vez finalizada esta inscripción, son 190 los niños que se han quedado en lista de espera. "Estar aquí cinco días de vacaciones no me supone ningún esfuerzo. El sentirse a gusto y arropado hace todo más fácil. Volver a Palma siempre me hace ilusión”, ha asegurado después de que su hermana Marta, que ha presentado el evento, recordara que tomó el avión hacia Mallorca apenas unas horas después de obtener el pase para los Juegos.

Rudy, por último, ha tirado balones fuera cuando se le ha preguntado acerca de la posibilidad de ser el abanderado de España en la ceremonia de clausura. "No pienso en ello.Cuando acabe los Juegos creo que me dará el bajón después de 22 años como profesional. Será algo nuevo, pero también tengo ganas de pasar tiempo con la familia y ayudar a mi hermana Marta a gestionar el campus", ha finalizado.