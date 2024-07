Álex Abrines: "Somos España y siempre competimos"

Álex Abrines estará en los Juegos Olímpicos de París. El jugador mallorquín, que se ha perdido el preolímpico por lesión, está en la isla junto a su campus de verano. En la presentación del mismo, ha reconocido la "ilusión" que tiene por representar a España en la cita olímpica. "Tengo mucha ilusión. Es lo máximo a lo que podemos aspirar como deportistas. Es verdad que será complicado con el grupo que tenemos, pero somos España y siempre competimos. Con una medalla nos conformaríamos", ha apuntado esta mañana en Muro.

"Me encuentro mejor. He comenzado a correr un poco. Ahora estaré esta semana trabajando por aquí para llegar la semana que viene bien a la concentración con el equipo", ha comentado acerca de su lesión.

Abrines ha confesado que en el momento de la lesión se temió lo peor, pero que las pruebas revelaron que no eran tan grave y que podría llegar a París. "Las sensaciones no eran buenas. La rotura no era tan grande y sabíamos que podría llegar a los Juegos. Hicimos los tratamientos necesarios, al preolímpico no llegaba, pero hemos estado trabajando para estar lo mejor posible para París. Son ya tres juegos olímpicos y el nivel que se ve allí no se ve en un Mundial", ha destacado.

El jugador del Barcelona ha dejado claro que ha sufrido mucho más con el preolímpico desde la grada: "Muchos nervios, cuando estás jugando es más fácil. Desde la grada he sufrido mucho. Ya en semifinales con Finlandia, que fue muy difícil, lo pasé mal. Estoy muy contento por Rudy, que ha batido el récord de más olimpiadas. Juan Núñez se ha quedado fuera para que yo entre y quiero darle las gracias. Si conseguimos algo grande también será parte suya. Es un golpe duro no estar en los juegos y me sabe mal por él".

En cuanto a su campus, ha destacado la ilusión de los más jóvenes por pasar un rato con él. "Es el primer día que estoy aquí. El recibimiento ha estado muy bien, los niños tenían muchas ganas. Como cada año, mucha emoción y contentos de que pueda pasar tiempo con ellos. Este año estaré menos que otros por los Juegos, peor siempre que pueda estaré con ellos entrenando, haciéndolos mejorar y pasando un rato con ellos", ha concluido.