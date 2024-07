Augusto puntúa y Mir se enfada

Augusto Fernández continúa al frente de la particular lucha entre los mallorquines de MotoGP después del Gran Premio de Alemania. El piloto de KTM y Joan Mir están muy lejos de poder alcanzar las posiciones delanteras, pero carrera a carrera cada punto es clave. Los dos que ha sumado este domingo el de Sencelles, al finalizar decimocuarto la carrera, amplía su ventaja hasta las cuatro unidades por encima del piloto de Honda, que sigue con 13. Por su parte, Izan Guevara logró arañar otros tres puntos en Moto2 después de finalizar decimotercero.

Ante 98.015 aficionados, que se volvieron locos, locos, en las cinco últimas vueltas, con el banderazo final de un divertido Keanu Reeves, el Gran Premio de Alemania, que se ha celebrado en el sube y baja, en la vertiginosa montaña rusa de Sachsenring, ha tenido un final absolutamente imprevisto. Cuando Jorge Martín (Ducati) se encaminaba, sin problemas, con medio segundo de ventaja sobre ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), a conquistar su tercera victoria de la temporada, se fue al suelo sin sentido, sin ser forzado, sin darse cuenta.

Y Bagnaia, que cumplía su GP nº200, se concedió el mejor regalo de bodas (se casa ¡ya!) y consiguió, facilmente, casi sin querer, su quinto triunfo consecutivo del año (Catar, España, Catalunya, Italia y Alemania), recuperando el liderato del Mundial.

Eso sí, el espectáculo real, el show, las filigranas, el ‘más difícil todavía’, lo más vistoso, lo más chulo de la carrera de Sachsenring lo protagonizaron los hermanos Marc y Alex Márquez, que, por vez primera desde que los hermanos japoneses Aoki subieron al podio en Imola-1997, compartieron podio con el ganador y actual bicampeón del mundo.

El pequeño de los Márquez estuvo siempre delante, entre los cinco primeros del grupito líder, mientras que el mayor, el ocho veces campeón del mundo, arrancó desde la 13º posición y terminó segundo, en uno de los mejores y más determinantes grandes premios de su no menos brillantísima carrera.

Mir acabó decepcionado

«Ha sido un fin de semana duro en el que no he sido capaz de disfrutar encima de la moto. Toca analizar qué ha pasado y seguir empujando para revertir la situación», reconoció Mir nada más terminar la carrera en el trazado teutón. El mallorquín confesó que su equipo ya se ha puesto manos a la obra. «Hemos tenido una reunión y tenemos que entender qué ha pasado hoy. Hemos tenido grandes problemas que no me permitían empujar», finalizó.