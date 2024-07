La Playa de Palma celebra como visitante el pase de España a las semifinales de la Eurocopa

La Playa de Palma ha celebrado como visitante el pase de España a las semifinales de la Eurocopa. Los miles de alemanes que han abarrotado todas las terrazas de esta emblemática zona turísticas se han resignado a la derrota ante la minoría de camisetas de la Roja que se han visto en las calles. “Ha sido un gustazo, era como estar en Berlín o Hamburgo, pero al lado de casa”, ha comentado con cierta resignación Luis, un vecino de Las Maravillas.

El gol de Mikel Merino ha marcado las diferencias para desolación de muchos de los germanos que creían que se llegaría a los penaltis, mientras que los hinchas de la Roja, que los había, se frotaban las manos.

Desde varias horas antes de que se iniciara el encuentro muchas de los bares y restaurantes estaban ya repletos para tener la mejor mesa posible cerca de las numerosas pantallas que han ofrecido el encuentro, la mayoría conectadas con la televisión teutona y no con Televisión Española. Los populares Biergärten son los que acogen a más clientes gracias a su gran capacidad, pero es que cualquier negocio de la restauración han hecho su agosto a principios de julio.

Zafirus

En el Bierkönig, Bamboleo y Megapark no cabía ni un alfiler, pero ha habido muchas más opciones para los que no querían quedarse en casa. "Es uno de los días que más caja estamos haciendo de los últimos años", reconoce satisfecho el dueño de uno de los locales. En la llamada 'Calle de la Cerveza' (Miquel Pellisa) también se han consumido miles de litros de cerveza, el gran aliado para los que han querido combatir el calor. 'Las Palmeras', 'Sommerland', 'Deutches eck', 'Et Dömsche', 'Verbano' y 'Brudis' también han trabajado mucho, eso sí, con una gran mayoría de turistas porque había muy pocos residentes. Rafa es una de las excepciones. "Siempre pasa lo mismo cuando hay Eurocopa o Mundial, pero me lo paso bien entre los alemanes", confiesa. Y más si es con final feliz.