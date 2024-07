Enric Mas se queda «sin piernas ni fuerzas» en su llegada a Valloire

Enric Mas se deshincha tras apenas cuatro etapas disputadas del Tour de Francia. El ciclista mallorquín del Movistar Team mostró ayer un rendimiento preocupante cediendo más de cuatro minutos en el recorrido que transcurrió entre Pinerolo y Valloire.

El de Artà dio la de arena en la primera cita de montaña de la ronda gala se situó, tras el paso por meta, en vigésima posición a 4:40 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

«Ahora en el hotel veremos qué hacemos. No, no he tenido piernas ni fuerzas para estar delante, las fuerzas no iban», resumió Mas.

Dominio total

Pogacar protagonizó un zarpazo en el ascenso al Gallibier, primera cita con la alta montaña en el Tour de Francia, que le permitió obtener en la meta de Valloire su duodécima victoria de etapa y recuperar el maillot amarillo que había perdido la víspera.

El ganador del pasado Giro de Italia entró en solitario en la meta y afianzó su favoritismo para conseguir su tercer triunfo en el Tour.

El ecuatoriano Richard Carapaz, que ayer se vistió de amarillo, no pudo soportar el ritmo de los mejores y acabó a 5:10 del ganador. El ciclista del UAE distanció en la meta en 35 segundos al belga Remco Evenpoel, segundo, a su compañero español Juan Ayuso y al esloveno Primoz Roglic.

Mientras que el danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones del Tour, y el español Carlos Rodríguez, quinto el año pasado, entraron dos segundos más tarde.