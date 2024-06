Augusto Fernández suma en Assen y nueva caída de Joan Mir

Solamente Augusto Fernández se salvó de una aciaga jornada el domingo para los mallorquines en el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto de Sencelles fue el único que no regresó de vacío al finalizar decimocuarto en MotoGP, mientras que Joan Mir (Honda) sufrió una caida en la sexta vuelta.

En Moto2, una carrera que se llevó el japoné Ai Ogura, Izan Guevara tampoco pudo sumar al llegar decimonoveno.

El italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo de MotoGP, ganó ante 108.000 fans entregados a su precioso y limpio estilo, su quinta carrera consecutiva en un Mundial, que sigue teniendo como líder, ahora ya con tan solo 10 puntos de ventaja, al madrileño Jorge Martín (Ducati), actual subcampeón, que debió conformarse, de nuevo, con la segunda posición.

Parece, sí, que solo hay campeonato para ellos dos, que reprodujeron ayer el mini duelo del sábado en tierras ‘oranges’ donde, curiosamente, no llovió, por vez primera, en la última década.

Problema con el freno

«Las últimas caídas que he tenido han tenido relación con el freno, por lo que tenemos que analizar qué está sucediendo», analizó Mir en relación a su percance a veinte vueltas del final. El palmesano confesó haber «forzado un poco, he perdido de delante en la tercera curva y me he ido al suelo. Ha sido una situación complicada de prever».

«Lo importante es que, si haces la lectura real, somos rápidos dentro de los pilotos que tienen el mismo paquete que nosotros, sobre todo a nivel de ritmo. Ahora ya estamos enfocados en Sachsenring con el objetivo de seguir trabajando en la misma linea y recortar distancias con el grupo precedente», finalizó un Mir que ahora ve como el otro mallorquín, Fernández, le supera en dos puntos en la clasificación general de la categoría reina.