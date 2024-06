El Xelska y Es Pla disputan la Final de la Liga Iberdrola de gimnasia artística

El Xelska Illes Balears participará por séptima vez consecutiva en la gran Final de la Liga Iberdrola de gimnasia artística femenina de Primera División, que tendrá lugar este fin de semana en Lleida. También tomará parte en esta última cita nacional el conjunto del CG Es Pla, que buscará el ascenso a Segunda División.

Con los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina, el club del Coll se enfrentará a los catalanes EGIBA y La Salle Gracia, y al CGA Pozuelo de Madrid. Cuatro equipos en una final de gran nivel en la que el Xelska luchará nuevamente por conseguir su tercer título. Una cota solo al alcance del equipo manresano del EGIBA, que también han participado en las finales de todas las ediciones y que han vencido en dos ocasiones.

Bajas por la cercanía de París

Es la primera vez en la historia de esta Liga Iberdrola que la final se disputa justo antes de los Juegos Olímpicos. Por esa razón el equipo mallorquín no contará con ninguno de los fichajes estrella de esta temporada, que se encuentran ya concentradas con sus respectivos equipos nacionales.

El director técnico Pedro Mir podrá contar con toda la plantilla, aunque algunas integrantes no lo harán en perfectas condiciones. Es el caso de la israelí Ofir Netzer, que ya no participó la semana pasada en el Campeonato de España al estar afectada de una infección respiratoria; aunque ya está recuperada, solo participará en salto y paralelas al no estar en el estado de forma idóneo.

El equipo del Xelska Illes Balears estará integrado por Maia Llàcer, Ofir Netzer, Dorien Motten, Victoria Castro, Manuela Poggio, Marta Plomer, Elia Sánchez, Sandra Bosch, Claudia Torrent y Sophia Martín.